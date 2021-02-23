安克生醫(4188)研發上市的創新高階醫材-睡眠呼吸中止症檢測系統2020年獲全球前三大的美國史丹佛睡眠中心引進使用，今年進一步切入進入國內健檢市場，與數家大型企業進行接洽，爭取納入員工健檢方案。

安克生醫表示，常被認為僅是「很累、睡很熟」的打鼾，其實是睡眠呼吸中止症的一大指標，尤其是有「睡覺打呼，打著打著卻忽然停止，彷彿停止呼吸」狀況。台灣約有近百萬名成年人罹患「睡眠呼吸中止症」，夜間缺氧將併發多種慢性病，卻因檢測能量不足、睡眠中心等候時間長，影響就醫檢測意願或診斷延遲。

台灣睡眠呼吸中止症患者，以「阻塞性」占比超過9成，肥胖、體重過重皆是高風險族群，「打鼾」、「半夜頻尿」、「晚上好入睡但白天精神不濟」等三點，是可做為自我參考的重要指標。

此外，睡前若已控制水分攝取，泌尿道也沒問題，半夜卻依舊頻繁跑廁所，也是警訊之一；邱國樑醫師解釋，呼吸中止會讓身體「缺氧」，迫使身體分泌一種利尿激素來製造尿液，才導致半夜頻跑廁所。

安克生醫研發的創新高階醫材-睡眠呼吸中止症檢測系統，10分鐘快速檢測睡眠呼吸中止症，已獲FDA、TFDA核准上市，於2020年美國史丹佛睡眠中心引進使用，今年將陸續進入國內健檢中心，也與數家大型企業接洽納入員工健檢方，為健康把關。

(工商 )