68歲李立群和30歲女兒李元元一同演出《她們創業的那些鳥事》，父女首度在台灣合作拍戲，但僅一場戲同框。日前父女合體受訪，劇中李元元飾演邱澤前女友，她透露和邱澤合作非常愉快，從他身上學到很多，「澤哥對我很客氣，也很保護我，他心思細膩，從他身上我學到專注力，有一次臨時要加很多專業的台詞，他在3分鐘之內就背起來了。」被問及有被邱澤電到？李元元不避諱老爸在場，笑著媒體大方分享：「我男朋友是美國黑人耶！完全不同的style。」

李元元和男友是2019年底在LA進修表演時認識的同學，兩人因排戲而生情，「他的人品很好，以朋友身分認識，但我不搞曖昧，很快確認感情，他是我第一個男朋友。」只不過兩人剛確定戀情3、4天，李元元就被媽媽召回台灣，跟父母去南極旅遊，接著又因為疫情關係，導致兩人交往後，只能靠網路談遠距離戀愛。她自開玩笑說：「才交往幾天就飛回台灣，如果角色交換，我可能是渣男」。

李立群育有二男一女，李元元排行老二，但他從不介入3個小孩的感情，也不會催婚，「老大已經32歲，我們也不敢盼，一切順其自然，我跟太太已經想辦法讓自己超越這事，以前我爸媽也沒有給我壓力。」對於女兒的男友，李立群只看過照片，他尊重女兒對感情的選擇，「對我來說，家人就是擁抱你和接淚水的地方，除此之外就是祝福。」李元元說，自己本來對婚姻沒有太大的盼望，直到她受洗為基督徒後，對婚姻有新的想法，「生活中看到爸媽老夫老妻的樣子也是挺幸福的，但我不會強求。」

李立群與邱澤曾在《幸福一家人》飾演父子，親情互動賺人熱淚，這回再次合作，有傳授女兒跟邱澤合作秘訣？李立群說：「這次她沒有主動回來跟我討論，我就不會跟她討論，因為這是她自己要做的功課。」李元元則說：「之前拍《幸福一家人》的時候，我有去探班，澤哥很認真，很有自己的想法。」李立群也掛保證跟女兒說：「邱澤滿用功的，演戲方法挺好的，妳跟他合作，可以放心，他會帶著你演戲。」

李立群在《創業》飾演傳統老爸，總為女兒陳意涵操碎心，李元元則是企業家富二代Jenny。邱澤是李立群矚意的女婿人選，一心想撮合他和女兒陳意涵，孰料陳意涵將他定位為最靠譜的學弟，導致邱澤為了讓自己對陳意涵死心，選擇跟前女友李元元復合。李元元劇中是女強人，強勢的表現讓人感覺她是倒追邱澤，不過李元元認為，「Jenny在感情上還是很小女人的，還是希望男友對她很貼心，可以呼應職場女強人的心理。」

李立群和陳意涵飾演父女。（可米傳媒提供）

李元元（左）和邱澤劇中再度復合。（可米傳媒提供）

李立群矚意邱澤當女婿。（可米傳媒提供）

李立群在《創業》

李元元在《創業》有亮眼表現。（可米傳媒提供）

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