雖然現今手機已可以滿足大多消費者拍攝的需求，但仍有不少攝影愛好者及Vlog創作者，持續追求更高階的拍攝器材，Sony Taiwan就推出了最新旗艦級α1 全片幅可交換鏡頭式數位相機，更在台推出全球最划算的入手價；Canon則在今年推出了專為VLOGER量身打造的新款迷你單眼相機 EOS M50 Mark II，專攻時下最流行的YouTuber、Vloger等需求。

Sony全新的旗艦級α1搭載了5010萬像素全片幅堆疊背照式Exmor RS CMOS感光元件、每秒高達 120次計算自動對焦、自動曝光及30fps高速連拍等規格，特別拍人或動物時都能利用其升級了30%的即時眼部自動對焦效能，為首款採用高階識別技術，更特別提供鳥類即時眼部自動對焦，突然改變的構圖都能迅速對焦。

Sony α1，單機身定價17萬4980元，3月8日前預購取貨當日即可享指定鏡頭、配件加價購優惠，3月9日起正式上市。（Sony提供）

還有全球首款可使用電子快門進行靜音抗閃爍拍攝、雙驅動快門系統實現全球最快的1/400秒閃光同步，8K拍攝、以及全球首創更新率達 240 fps電子觀景窗，而且台灣更是全球最優惠定價，單機身17萬4980元，3月8日前預購取貨當日即可享指定鏡頭、配件加價購優惠，3月9日起正式上市。

Canon EOS M50 Mark II，共神秘黑及典雅白 2色，單機身1萬7900元。（Canon提供）

Canon EOS M50 Mark II 提供垂直錄影及手機直式影片播放，且透過 Wi-Fi 可即時串流影片到 YouTube進行直播。（Canon提供）

Canon的迷你單眼相機 EOS M50 Mark II，延續了小巧輕量化機身和簡單操控的特色，除了具有「雙像素 CMOS 自動對焦（DAF）」功能可快速對焦主體的眼睛，更能在短片拍攝時使用，還有其「新增旋轉資訊」去拍攝直拍畫面，搭配可透過Wi-Fi功能直接作串連直播，並錄製清晰的4K高畫質影片，對於現今的網路創作者來說可是個好工具，單機身僅1萬7900元即可入手，輕鬆入門成為部落客沒難度。

(中時 )