雲林縣政府「高手雲集，撼動武林」記者會，結合台北旅展行銷「2021全中運在雲林」。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府今年甄選縣內3家特色業者參加台北旅展，雲林縣長張麗善23日以「高手雲集，撼動武林」為主題，結合「全中運在雲林」，為3家業者暖身同時行銷全中運，邀請民眾到台北世貿1館雲林館選購雲林良品、參與「2021全中運在雲林」，感受雲林的好吃、好玩、好文化。

睽違34年，雲林縣再次承辦全中運全國性運動賽事，為推廣「2021全中運在雲林」，雲林縣政府將於本月26日至3月1日參加2021台北旅展，23日張麗善率縣教育處、文化觀光處、農業處舉行展前記者會，希望透過此次參展結合全中運，行銷雲林良品、宣傳雲林好山好水。

張麗善表示，再過1個多月全中運就要在雲林登場，今年縣府受邀參加台北旅展，以「高手雲集，撼動武林」結合「全中運在雲林」做為雲林館主題，邀請大家在展覽期間，來雲林館攤位逛一逛，旅展結束後，4月17至22日全中運期間再到雲林，參與這場全國運動盛事。

張麗善說，2021台北旅展，雲林縣政府甄選縣內3家特色業者，包括全台灣第1家布袋戲觀光工廠「偶的家戲偶文創園區」、從產地到餐桌真正落實國產黑豆全旅程的「祥鳳珍」、TGC台灣咖啡莊園「御用咖啡」，藉由旅展推廣雲林特色業者。

全中運期間，縣府規畫4條全中運場地接駁路線，以及2條主推台灣好行旅遊行程，串接崙背、二崙、西螺、莿桐、林內、斗六、斗南、虎尾、北港等鄉鎮，方便選手與民眾前往各場館，同時順道走訪雲林特色景點。

(中時 )