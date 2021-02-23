逢年過節，許多人都會探訪親戚，農曆春節連假剛結束，就傳出不少糾紛。大陸一名男子，因為過年初二期間，沒有到妻子娘家拜訪，也沒有送禮物，想不到此舉惹怒岳母，竟衝到女婿家怒砸碗盤洩憤，影片曝光後意外掀起網友兩派論戰。

岳母衝女婿家砸碗盤（圖片取自微博）

這起糾紛發生在日前，影片中一名婦人看起來相當激動，不斷將手上的白色盤子往地上砸，嘴巴不斷狂碎念，由於攝影者也知道婦人正在氣頭上，即使心疼家中盤子一直被砸，但也不敢貿然上前阻止。

根據外媒報導，衝突的起因，是因為農曆春節期間，女婿沒有到娘家拜年、送禮物，引起岳母不開心，日前才會衝到女婿家砸爛碗盤洩憤。對此，部分網友認為女婿「實在不懂禮數」，畢竟長輩比較重視這些禮節，一定會覺得沒受到尊重。

但更多網友反駁，在怎麼樣不滿，也不能到別人家砸碗盤，直指「這就是為什麼女婿不想拜年的原因」、「看這操作，大概有點知道為什麼不去拜年送禮了」、「有想過自己女兒之後要怎麼過日子嗎」、「岳母無法控制自己，實在有點自私」、「砸了以後都不用拜年」。

(中時新聞網)