元大投信23日董事會通過前總經理黃昭棠請辭的職位，自110年2月23日起至主管機關核准生效前，由鄭宗祺以執行副總經理身分代理總經理職權。鄭宗祺的主要工作經歷均在元大金控集團，曾任元大投顧副總、元大投信副總、現任元大人壽投資部副總，有豐富的投資經驗。23日董事會同時通過鄭宗祺擔任元大投信新任董事，元大投信新總座人事案還有待主管機關核准，才會正式上任。

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