元大投信董事會通過 鄭宗祺暫代投信總經理 18:592021/02/23 工商 陳欣文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 元大投信23日董事會通過前總經理黃昭棠請辭的職位，自110年2月23日起至主管機關核准生效前，由鄭宗祺以執行副總經理身分代理總經理職權。鄭宗祺的主要工作經歷均在元大金控集團，曾任元大投顧副總、元大投信副總、現任元大人壽投資部副總，有豐富的投資經驗。23日董事會同時通過鄭宗祺擔任元大投信新任董事，元大投信新總座人事案還有待主管機關核准，才會正式上任。 與中油簽約合作 開南棒球隊春聯穿新球衣首亮相 加強對KY公司監理 券商擔任保荐人時間延至3年 (工商 ) #元大投信 #鄭宗 #副總 #主管機關核准 #董事會通過 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中國發展半導體產業趨勢不變 朋億看好今年營運 18:592021/02/23 財經 世紀風電 擬配5元現金股利 04:102021/02/23 證券．權證 華建砸13.24億獵三地 首度揮軍台中 04:102021/02/23 證券．權證 元大投信總座 傳鄭宗祺接任 04:102021/02/23 金融．稅務 中碳將配發2.8元現金股息 17:402021/02/23 財經 中鋼構子公司聯鋼營造擬配息1.3元 18:202021/02/23 財經 壹傳媒最後一棟樓 網銀國際搶下 04:102021/02/23 財經要聞 帶量攻堅 旺宏景碩認購夯 04:102021/02/23 證券．權證 鎳價飆 大成鋼、新光鋼走強 04:102021/02/23 證券．權證 國泰全球智能電動車指數 認可過關 04:102021/02/23 證券．權證 中油：第三接收站會兼顧藻礁生態 04:102021/02/23 產業．科技 財經熱門新聞 台灣下一個價值鏈在哪裡？ 謝金河點名這家企業 - 財經 台積殺4天危險？散戶注意：台股沒破關鍵點就不必逃命 - 財經 北京進展最快！比特幣狂瀉近萬美元 專家警告大敵來臨 - 財經 大樂透1.1億頭獎號出爐 春節大紅包最後2組等你拿 - 財經 突然「斷電」 鴻海遭狙殺背後兇手恐是它 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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