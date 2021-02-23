半導體暨面板製程供應系統廠朋億（6613）對於2021年展望，朋億指出，中國政府針對半導體產業祭出免稅政策及長期發展科技自主方向不變，隨中國十四五計劃出臺將戮力發展半導體產業，計畫加快建設5G、AI、數據中心、工業互聯網等新型基礎設施等。

朋億將憑藉自身的自主研發能力、高品質量產技術與工程服務，持續深化拓展中國市場，並積極佈局台灣地區，展現投資結盟銳澤實業良好營運效益，分散客戶市場集中度的風險，有望?朋億未來營運表現添翼。

朋億2020年第四季合併營收達9.08億元，受惠半導體等產業客戶對於高潔淨度化學品供應與分裝系統設備、以及工程施作進度需求已逐步回溫，帶動第四季營業利益為1.53億元，較前一季成長14.9％，惟第四季受人民幣及新台幣兌美元匯率升值影響，第四季稅後淨利為1.16億元、每股稅後盈餘2.38元，若排除匯損因素影響，每股稅後盈餘達3.55元。

朋億表示，2020年區域比重來看，中國、台灣分別為80.0％、16.8％，除中國政府陸力發展半導體產業自主可控的目標與方向相當明確，第四季主要客戶訂單出貨回升，帶動新廠擴建、增設產能需求，第四季整體接單力道已超越去年同期表現，持續創造朋億良好營運基石。

不僅如此，觀察整體半導體產業歷經肺炎疫情、科技貿易保護主義、缺貨潮等，同步推升各國加速投入半導體自主化趨勢，朋億已於第四季結盟氣體設備與工程施作的銳澤實業，展開雙方策略合作、資源整合，有助於進一步帶動朋億擴大台灣地區半導體、光電產業等接單利基，堆疊公司整體營運動能。

朋億進一步表示，公司持續專注半導體、綠能光電產業高科技製程設備與工程施作垂直整合技術服務，深化自動化生產效益、在手訂單結構調整等策略，加上營運成本、費用管控得宜，2020年第四季整體毛利率、營業利益率分別為26.8％、16.8％，亦較前一季的25.5％、15.0％增加。

此外，考量公司資本公積充沛且財務體質健全，董事會決議通過，2020年擬配發每股8元現金股利，股利配發率達66.6％，已連續四年現金配發率超過65％，以2月23日收盤價142.5元計算，現金殖利率達5.61％，以期將公司營運回饋給全體股東共享。

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