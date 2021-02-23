高齡85歲的以色列指揮大師殷巴爾再次來台，在隔離期間恰好遇上農曆新年，對他而言十分新鮮。從去年到現在，他在不同的國家多次隔離，對閉關頗有心得，他表示，最近的興趣是回味鋼琴家們的錄音以及過去聽的音樂會，「只要是好的演奏，都讓人印象深刻，像是顧爾德的郭德堡變奏曲、魯賓斯坦的貝多芬等，我特別喜歡鋼琴家米開朗傑利的莫札特，有種純粹感，我很欣賞。」

殷巴爾說，他在德國居家自主隔離的時候，會抽空和太太散步、看樹，幾乎每天和在紐約的女兒通話，住在柏林的家人也會來找他，「我和家人吃飯的時候，一定會保持安全距離。我一點也不孤單，讀了好多哲學書、文學作品，而音樂永遠都陪著我。」

殷巴爾表示，音樂非常靈活，具有多樣性，同一首曲子不同人彈，就是不一樣。曾有朋友問他，霍洛維茲、李希特和米開朗傑利有什麼不同？「對我而言，米開朗傑利就是一個尋找音樂真相的人，你聽他的演奏，會聽見作曲家的靈魂，特別是莫札特，很純粹、很乾淨。」殷巴爾說，這是他所認同的莫札特詮釋，「也有別的聽眾認為，莫札特可以再浪漫點。」

殷巴爾是台北市立交響樂團的首席指揮，他表示，目前和團員們相處得很好，像家人一樣緊密，已建立默契，團員們越來越能做到他的期待，最近在準備貝多芬的第六號、第七號交響曲，近期除了將在3月5日於台北中山堂正式登台表演，同時還將錄製這兩首作品。

(中時 )