日本櫪木縣足利市21 日發生山林大火，截至昨天晚間已延燒約10公頃範圍，雖然消防單位與自衛隊派出直升機灌救，但至今仍未撲滅火勢。當地政府已對鄰近數十家戶發出避難勸告。

日本放送協會（NHK）報導，因為足利市今天刮起強風，可能讓火勢更加擴散，足利市政府已對附近54個家戶發出避難勸告。

櫪木縣政府表示，足利市西宮町21日下午3時30分左右發生山林大火，當地消防單位與馳援的自衛隊，雖然持續利用直升機灑水灌救，但努力2天仍無法撲滅，目前正持續滅火。

足利市政府表示，目前已設置避難所，呼籲當地民眾前往避難。足利市政府表示，截至目前為止，當地沒有人因為山林大火受傷。

TBS電視台報導，足利市政府對附近的54個家戶發出避難勸告。

這場山林大火到22日晚間6時止，已延燒約10公頃，目前火勢離山腳下的民宅僅約500公尺。

另外，TBS電視台報導，東京都青梅市住宅及寺院今天下午發生火災，可能波及附近的山林，相關單位正持續滅火。

今天下午1時20分過後，青梅市澤井地區一棟木造2 樓建築物發生火災。東京消防廳表示，火災已燒毀2棟房屋、約220平方公尺的範圍，一名60多歲男性受到輕傷。

民宅火災約20分後，距離約300公尺外的寺院也失火，延燒約400平方公尺，目前火勢尚未撲滅，且有往附近山林擴散的可能，相關單位持續滅火。東京消防廳已出動65輛消防車前往現場灌救。

日本氣象廳表示，青梅市下午1時過後出現每秒10公尺的強風。

(中央社)