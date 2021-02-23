23日在嘉義縣政府由環保署基管會執行秘書顏旭明與縣長翁章梁及雲林縣代表、鄉鎮長、民意代表、河川巡守隊等共同辦理贈衣儀式。（呂妍庭攝）

現場模特兒身著收回物製成的環保衣走秀。（呂妍庭攝）

「潯寶衣」除必要添加的彈性纖維外，96％的材料全來自海廢寶特瓶。（呂妍庭攝）

為感謝嘉義縣、雲林縣政府與國軍、民間組織共同響應中央「海洋廢棄物高質化循環利用示範推廣計畫」，透過淨灘收集海洋廢棄寶特瓶，再製成環保衣「潯寶衣」，今23日環保署基管會執行秘書顏旭明不但捐贈300件潯寶衣給地方，更透露台灣海洋廢棄物回收製品驗證標章即將上路。

經台灣相關調查研究，海洋廢棄物中以寶特瓶佔18.7％比例最高，嘉縣及雲林縣特別響應環保署號召，收集雲嘉地區海廢寶特瓶後與訪織業者合作再利用，製成全台第一件經認證的海廢衣「潯寶衣」。

顏旭明指出，製成1件潯寶衣就要用掉30個寶特瓶，且並非所有撿到的寶特瓶都能拿來做衣服，撿來的寶特瓶能當作製衣原料比例不到3分之1，整體過程包括淨灘、再製都不容易，像去年度的「海洋廢棄物高質化循環利用示範推廣計畫」共回收8.4噸海廢寶特瓶，嘉縣、雲縣回收約1.4噸，收集將近4萬2000支寶特瓶，貢獻相當大。

顏旭明進一步表示，廢棄物對海洋的干擾非常大，尤其是南太平洋國家，環保署以Taiwan can help的立場，由環保署回收基金建立一套海洋廢棄物回收制度，透過公正第三方認證，提供全世界遵循標準，去年環保署已向中央標檢局申請海洋循環標章，預計今年年中就能上路，未來環保署要將標章推廣到全世界，只要符合台灣海洋資源回收制度，就可以來申請。

嘉義縣長翁章梁說，近年海洋漂流廢棄物問題日益嚴重，世界各地皆積極推動各項淨海行動，為保護海洋環境，妥善處理海廢問題，嘉縣去年與桃園等其他6縣市及台灣紡織業者合作這項難得的海廢製衣計畫，「中央與地方齊心將海洋資源再回收！」。

(中時 )