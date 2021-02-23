為感謝嘉義縣、雲林縣政府與國軍、民間組織共同響應中央「海洋廢棄物高質化循環利用示範推廣計畫」，透過淨灘收集海洋廢棄寶特瓶，再製成環保衣「潯寶衣」，今23日環保署基管會執行秘書顏旭明不但捐贈300件潯寶衣給地方，更透露台灣海洋廢棄物回收製品驗證標章即將上路。
經台灣相關調查研究，海洋廢棄物中以寶特瓶佔18.7％比例最高，嘉縣及雲林縣特別響應環保署號召，收集雲嘉地區海廢寶特瓶後與訪織業者合作再利用，製成全台第一件經認證的海廢衣「潯寶衣」。
顏旭明指出，製成1件潯寶衣就要用掉30個寶特瓶，且並非所有撿到的寶特瓶都能拿來做衣服，撿來的寶特瓶能當作製衣原料比例不到3分之1，整體過程包括淨灘、再製都不容易，像去年度的「海洋廢棄物高質化循環利用示範推廣計畫」共回收8.4噸海廢寶特瓶，嘉縣、雲縣回收約1.4噸，收集將近4萬2000支寶特瓶，貢獻相當大。
顏旭明進一步表示，廢棄物對海洋的干擾非常大，尤其是南太平洋國家，環保署以Taiwan can help的立場，由環保署回收基金建立一套海洋廢棄物回收制度，透過公正第三方認證，提供全世界遵循標準，去年環保署已向中央標檢局申請海洋循環標章，預計今年年中就能上路，未來環保署要將標章推廣到全世界，只要符合台灣海洋資源回收制度，就可以來申請。
嘉義縣長翁章梁說，近年海洋漂流廢棄物問題日益嚴重，世界各地皆積極推動各項淨海行動，為保護海洋環境，妥善處理海廢問題，嘉縣去年與桃園等其他6縣市及台灣紡織業者合作這項難得的海廢製衣計畫，「中央與地方齊心將海洋資源再回收！」。
(中時 )
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