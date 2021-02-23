行政院環境保護署為源頭減量，持續推動少用一次性產品，並加強紙餐具回收分類，執行成效顯著提升，環保署強調紙餐具不是紙類，紙餐具、紙類都要回收，而且分開回收。

環保署解釋，紙餐具如碗、盤、杯等是公告應回收容器，為了防水及油漬與使用便利，生產時會在表面塗上一層聚乙烯（polyethylene，PE）或以浸臘處理。因此，後端的處理需先將塑膠膜與紙材分離，再將塑膠粒和紙漿分開利用，處理程序與紙類不同，故需分開收集處理。

環保署說，紙餐具回收後，送到3家專業紙餐具專業回收廠，該3家處理廠設備總設計處理量每年能處理24萬9,600公噸，遠大於109年回收的15萬9,897公噸。因此，仍有很大剩餘的容量處理回收的紙餐具。紙餐具回收後，經過脫膜、散漿等一連串處理單元，最後產生塑膠粒及紙漿，作為其他塑膠與紙製品。109年經過稽核認證的回收量為15萬9,897公噸，其再利用量高達14萬4,200公噸，其他剩餘不能物質再利用的，再做熱值利用。

機動檢討提升回收誘因，增加紙餐具回收量，環保署指出，為提高紙餐具的回收量，環保署108年8月提高補貼回收個體戶的回收單價，資收個體戶送到清潔隊每公斤可拿到18元，遠高於市場回收價格，每月最高補助上限由2,000元提高到3,500元，並關懷照顧個體戶。109年3月起由於新冠肺炎逐漸在全球蔓延，因經濟活動的減少，導致全球原油需求量萎縮，油價急速下滑連帶影響回收處理體系供應鏈價格下跌，牽動回收處理意願。再將個體戶最高補助上限3,500元調升至5,000元，並持續至110年12月。109年7月媒合個體戶到自助餐及便當店回收紙餐盒。另為避免短期原物料價格下跌影響紙餐具回收處理意願，產生衛生及污染環境情事，鼓勵回收分類意願，調升回收處理業補貼費率（由每公斤7.25元調升為每公斤7.86元），自109年5月1日起至10月31日止。目前紙餐具回收成效良好，係透過一連串施政檢討改善精進推動而成，紙餐具109年度稽核認證量15萬9,897公噸較108年度（8萬0,645公噸）成長近1倍。回收率由106年44%大幅提升至今已超過85%，資源回收成果顯著提升。

(工商 )