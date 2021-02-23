辰亞能源拚亞洲最大水上光電站 力推200MW開發計畫 19:102021/02/23 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 辰亞能源23日表示，將參與工業局彰濱工業區50、51地號土地出租案，希望打造約200MW的水上光電設施，結合過去兩案場，成為亞洲最大水上光電發電廠。 辰亞指出，去年底完成彰濱崙尾1號及2號電站的建置，利用彰濱工業區尚未填海造陸的水域，建水面型太陽光電設施，總計裝置容量181MW，是全台最大型水域光電設施，參與投標的新兩案場預計有200MW，總計有381MW，成為台灣最大水上光電設施。 山倉水庫太陽能電廠 成功重建 新北最大太陽光電系統啟用 年發電量約可供500戶小家庭使用 (工商 ) #MW #光電設施 #水上 #辰亞能源 #亞洲最大 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南科工區 釋出精華土地租售 04:102021/02/23 產業特刊 300多家用電大戶使用綠電 蔡英文盼保持MIT優勢 17:102021/02/23 財經 全球傳動新北樹林產業專區 首座太陽能光電系統啟用 18:012021/02/23 財經 台鐵普設太陽能板 屏東發電占一半 04:102021/02/23 地方新聞 總統出席 「新北樹林產業專區太陽光電系統啟用儀式」 17:202021/02/23 區域情報-新北 亞諾法推中和性抗體檢測平台 測變種病毒 10:522021/02/23 財經 國民黨支持大潭藻礁公投連署 民進黨：掩護核電幫「重啟核四」 16:192021/02/23 政治 AZ疫苗最新試驗報告數據說話 專家解讀 08:132021/02/23 健康 核二廠1號機年底除役 王美花：盡速開發再生能源 12:072021/02/23 生活 推動企業設置太陽光電 侯友宜：再困難都要做 16:342021/02/23 區域情報-新北 McLaren首款量產油電超跑 明登台亮相 04:102021/02/23 時尚消費 財經熱門新聞 台灣下一個價值鏈在哪裡？ 謝金河點名這家企業 - 財經 澳洲棉花豐收 沒陸182億市場農民狂找替代方案 - 財經 中澳惡鬥 1國大麥賺爆 今年輸陸上看100萬噸破紀錄 - 財經 台積殺4天危險？散戶注意：台股沒破關鍵點就不必逃命 - 財經 突然「斷電」 鴻海遭狙殺背後兇手恐是它 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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