辰亞能源23日表示，將參與工業局彰濱工業區50、51地號土地出租案，希望打造約200MW的水上光電設施，結合過去兩案場，成為亞洲最大水上光電發電廠。

辰亞指出，去年底完成彰濱崙尾1號及2號電站的建置，利用彰濱工業區尚未填海造陸的水域，建水面型太陽光電設施，總計裝置容量181MW，是全台最大型水域光電設施，參與投標的新兩案場預計有200MW，總計有381MW，成為台灣最大水上光電設施。

(工商 )