沖繩歌姬夏川里美在台灣擁有廣大歌迷支持，在台灣的專輯銷售歷久不衰，台灣個唱也屢創佳績。懷抱著感恩與回饋台灣歌迷的心情，選擇將2015年台灣個唱推出的《夏川里美台灣精選》首度黑膠唱盤化，並附上夏川里美親自提筆寫下給台灣樂迷們的暖心小卡，盼能帶給她熟悉、心愛的台灣些許溫暖。

收錄曲目除了多首樂迷們耳熟能詳的〈淚光閃閃〉〈童神〉〈島歌〉之外，也囊括了她每回現場演出必唱的〈五鼓豐穰〉〈島人之寶〉LIVE版。一直以來都相當憧憬鄧麗君的夏川里美，更特別重新詮釋了她的名曲〈分手的預感〉作為致敬。此外，也以台、日語的方式重新呈現家喻戶曉的民謠〈雨夜花〉，呈獻給長年力挺她的台灣樂迷。

專輯封面邀請到在台灣及日本兩地都相當知名的插畫家「平凡＆陳淑芬」繪製，以沖繩及台灣都相當常見的九重葛花作為背景，細緻描繪出夏川里美柔美溫暖的特質。此外，還將於3/26（五）發行日推出「溫暖台灣極選套裝組」，內含《溫暖之光》CD、《夏川里美台灣精選》黑膠 2LP及春暖花開帆布袋，套裝組採限時限量販售，預購期間為2月20日 (六) 12:00至3月3日 (三) 12:00止。

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