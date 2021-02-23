北印度村民堅信，月初的大洪水是埋在喜馬拉雅山上的核裝置爆炸所引發。這些核裝置是冷戰時期美國用來監控中國核子活動的設備。圖為傳說中埋核間諜裝置的喜馬拉雅山脈楠達果德峰。（圖／維基百科公開資料）

本月初在印度北阿坎德邦（Uttarakhand）造成超過50人死亡、百人失蹤的洪災後，遭洪水淹沒萊尼(Raini)村民表示，數代以來的村民都傳言，在村旁的喜馬拉雅山上與中國交界處藏有美國設置的核裝置，而這場洪水是因該項核裝置爆炸引起。村民為此要求印度政府調查核裝置的位置，並追查是否有放射性污染問題。

《英國廣播公司》(BBC)報導說，屬於喜馬拉雅山脈的南達德維山位於印度東北部與中國交界的邊境處，是印度第二高峰。在喜馬拉雅山印度一邊的村莊裡，世世代代的村民都認為，在他們頭頂這片山脈高聳的積雪和岩石之下，掩埋著美國設立的核裝置。當地村民表示，這些核裝置在月初發生爆炸引發大洪水，他們不相信科學家所稱洪災是因為冰川斷裂所造成。

報導說，萊尼村大約有250戶農家山村，他們認為一片冰川怎麼可能隨隨便便在冬天破裂，萊尼村的首領拉瓦特（Sangram Singh Rawat）表示，政府應該進行調查並找到那些裝置。

給村民們帶來更大恐懼的是一則發生在高海拔地帶的神秘間諜傳說，其中涉及幾名世界頂級登山員、一些電子偵察系統運行所需的放射性材料，以及秘密情報員。故事指稱美國與印度在上世紀60年代進行合作，想要在喜馬拉雅山脈全線放置核動力監視裝置，以監測中國的核子試驗與火箭發射活動。而中國則是在1964年首次成功進行核裝置試爆。

報導引述陰謀論雜誌的內容說，1965年10月有一群印度及美國登山者帶著7個核燃料「鈽」的膠囊和重達57公斤的監視設備上山。原本計畫放置在7816米高的印度第二高峰南達德維（Nanda Devi）山頂峰，在接近目標時遇上暴風雪而被迫放棄，在匆忙中把這些核裝置留在山上。其中包括一條6英尺長的天線，2套無線電通信設備，一個供電裝置，以及那些鈽膠囊，這些統統都被留在某個「平台」上，到隔年春天去尋找時發現這些裝置已不翼而飛。

半個多世紀以來，曾有些登山者試圖尋找這些核裝置，但全都無功而返，他們認為可能掉在某個冰川之中。

報導說，很多雜誌與報紙都曾就此主題撰寫引人入勝的故事，其中許多都屬於冷戰時期的絕對機密。1978年美國主流媒體《華盛頓郵報》曾證實，1965年中情局確實雇用了多位登上珠穆朗瑪峰的登山者進行間諜工作，他們曾在喜馬拉雅山上遺失了一些用於監視中國的儀器，2年後再次嘗試，中情局聲稱「獲得部份成功」。後來第3次嘗試時，把一套更新的設備裝設到海拔6861米的楠達果德(Nanda Kot)山峰頂上。這項任務總共有14名成員，中情局支付他們高薪，花了3年才完成任務。

1978年4月印度總理莫拉吉．德賽（Morarji Desai）曾向國會透露印美間曾有的高度機密的合作，將一些核裝置放在喜馬拉雅山上，但他沒有說明此一行動進行到何種程度。美國國務院解密相關電報檔案時，引起大批印度民眾到美國駐印度大使館前抗議，要求中情局離開印度，因為這些間諜行動污染了印度的重要水源。

至於丟失在喜馬拉雅山上的那些核裝置，沒有人知道結果如何。有人設立網站定期監測當地河流是否受到放射性污染，但還不清楚是否得到確實的證據。遺失的放射性核材料可能會污染印度河水，讓當地人士非常憂慮。

(中時新聞網)