為因應全球半導體材料需求增加及進一步優化關鍵材料成本，達興材料公司於中港加工區再投資新臺幣13億元擴建一座生產廠房，23日舉行上樑典禮，由該集團董事長林正一親自主持，經濟部加工出口區管理處處長楊伯耕、中港分處分處長梁又文及投資台灣事務所顧問賴惠玲等貴賓到場致賀。

達興材料公司為友達集團及長興化工合資成立的特用材料製造商，主要產品為光電產業、半導體材料及綠色材料，是全球少數能提供顯示器產業最完整解決方案的上游材料供應商。在國外知名化學大廠競爭與日韓材料戰壓力下，近年來積極跨足半導體及關鍵材料領域，往多元化發展。為因應新產品製程需求，達興材料公司在中港加工區再投資建置智慧化廠房，新廠預定今年下半年可完工啟用，屆時可供應國內半導體材料市場，幫助該公司擴大在半導體材料的產能。

加工處處長楊伯耕表示，達興材料公司自105年進駐中港園區量產後，年營業額由該年的9.7億元，109年已快速成長至25.7億元，複合成長率高達21.4％，表現十分亮眼，後續在新廠加持下，相信公司營運成長將有如虎添翼之效，未來將成為區內高階材料製造的指標大廠，同時也責成中港分處的服務團隊，未來達興材料在建廠及營運過程中，如有任何服務的需求，都應全力予以協助，讓這家優質企業，能持續在園區內扎根茁壯、穩健成長。

今年是加工出口區建成55周年，「科技產業園區設置管理條例」也於2月3日奉總統公布，加工出口區正式更名為「科技產業園區」，預計3月下旬舉辦新名揭牌儀式，屆時歡迎各界一起共襄盛舉。

(工商 )