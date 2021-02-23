出道多年，靠著苦練台語演活八點檔，來自印尼藝人王宇婕，這次她與母親蕭瑤接受《中時新聞網》專訪表示，女兒大方分享自己第一次拍攝廣告NG糗態經驗，不僅如此，母女倆還互相爆料對方的瘋狂行徑。

蕭瑤和我的女兒王宇婕 圓母演藝夢回台闖星河

王宇婕說：「第一次拍衛生棉廣告時，不太會講中文，我記得那個衛生棉只有0.1公分這麼薄，但我卻一直口誤講成只有『1.2』公分這麼薄唷」，鏡頭前的她，回憶起這件事，笑得合不攏嘴，對此，聊到拍攝的第一部戲也很精彩，王害羞表示，那部戲是我人生初吻，而且這個初吻還是跟演員孫耀威一起合作，所以那時候的我沒經驗又很緊張。接著她突然爆料，只要跟媽媽提到戀愛相關話題，蕭瑤就會直接大罵我「神經病」。

母女感情形同好友。（圖/王宇婕提供）

蕭瑤聽到女兒爆料，難為情的坐在一旁，沒想到王再次對母親發動攻擊：「我媽媽真的太可怕了，有天她失蹤跑去香港沒跟我說，沒多久我在臉書上看到自己被標記，她居然PO『女兒對不起，我去參加妳前男友妹妹的婚禮』，重點是去參加沒關係，但不要在社群軟體上發文跟標記我啦」。蕭聽完默默看著女兒「妳不覺得很幽默又好笑嗎？」，此話一出，逗得全場哈哈大笑。

蕭瑤、王宇婕真心話時間。（圖/陳宏睿拍攝）

猶如好友的母女檔，訴說著對彼此真心話，王宇婕感性的說：「妳不要一直穿高跟鞋，要顧好自己，還有就是，媽媽我希望妳可以一直健康下去」，對此，蕭瑤抓著女兒的手說：「妳老是覺得我比較愛哥哥，但是我真的愛妳比較多，所以媽媽希望妳可以開開心心沒有顧慮地過生活」。

(中時新聞網)