台中市府招商引資，訪視廠商解決問題，台灣三大投資方案與民間投資，總計已有7531億元。（盧金足攝）

雖然受到疫情衝擊，台中市府招商成績逆風成長，市長盧秀燕23日表示，台灣三大方案件數加上民間投資，總計有7531億元，平均每三天就有一案投資台中，平均每天有9.3億元投資額，廠商投資看好台中。。

盧秀燕表示，台中經濟面對新冠疫情衝擊逆勢成長，公司登記家數相較於2019年不減反增，於去年共增加3900家左右，打造更好的投資與就業環境。

經發局長張峯源指出，盧秀燕上任以來，民間投資共新增5277億，其中包括三井Outlet二期、東區LaLaport、Costco北台中店、麗寶Outlet二期、勤美之森暨洲際酒店及美光記憶體擴建廠房等；市府以跨局處方式積極辦理招商引資，以基礎重大建設、優質勞動力、完善交通網路打造良好投資環境，提供優質勞動力，積極協助排除企業投資障礙。

張峯源強調，市府以行動招商，包含市府首長動起來、市府全體動招商、破土動工動建設、主動關懷動人心、加速投資Dont Worry、刺激消費 動Shopping等方向，建立良好投資環境。

投資台灣三大方案全台814案，便有172家投資台中，件數高居全台第一，1.2兆元投資金額有2115億元挹注台中，相當平均每4.6天就有1案投資台中、每5家就有1家在台中、每6元就有1元在台中。

市府去年在經濟方面創下佳績，除在購物節消費累積金額突破百億元，第四季產業指標「商業登記家數成長」、「商業登記資本額成長」、「公司登記家數成長」等皆為六都第一，「廠商固定資產投資」在2019年也來到3183億元，較4年前增加共1522億元

(中時 )