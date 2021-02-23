63歲的Monica，隨著先生工作一起來台居住，曾在美國受傷，脊椎開過刀，一直以來都伴隨著疼痛，必須吃止痛藥控制，但成效卻一直不是很好。她至中國醫藥大學附設醫院神經外科就診，陳德誠主任幫她檢查後，發現脊椎鄰近節有病變造成疼痛，建議開刀治療，但Monica不願再次開刀，經過2次介入性治療也未改善，最後在脊椎埋入晶片採「脊髓電刺激療法」，疼痛有效緩解，直呼應早點植入。

●疼痛反覆發作治不好 稱為頑固型疼痛

疼痛是人類身體的防禦機制，成因多元，除了外傷之外，還可能因病毒、病變、缺血、腫瘤壓迫等因素造成疼痛。有時因脊椎手術、神經病變等造成的長期慢性疼痛，雖然不是病，但痛起來會嚴重影響生活。

當疼痛反覆發作時，陳德誠主任建議先找出病因，在何時、何處、何種情況下會疼痛，再循序漸進使用止痛藥、手術清除病灶、介入性治療。但部分患者使用各種方法都無法舒緩，這種稱為「頑固型疼痛」（Refractory pain）。

●脊椎植入晶片放電 阻礙痛覺訊號傳遞止痛

如Monica這種案例，若發現病灶一般建議手術移除，但脊椎手術對患者來說較有壓力，嗎啡幫浦等介入性治療又須2至3個月回診，有時成效也不佳，便可以考慮使用脊髓電刺激療法（Spinal cord stimulation）。陳德誠主任解釋，將晶片植入於脊椎腔，傳送微量電流刺激神經系統，阻礙痛覺訊號傳遞，以減輕痛感。

除了凝血功能異常、或對麻醉過敏之外的患者需特別評估之外，一般患者會先進行測試，在背部植入暫時性的晶片，並於7天內測試疼痛是否有改善、是否有符合預期、是否有副作用等，再決定是否植入永久性晶片。不過陳德誠主任提到，有少數患者會無法適應電流經過的酥麻感，測試過後放棄使用。

●脊髓電刺激療法 生活如常不影響

手術過程簡單，陳德誠主任表示，科技進步快速，以前晶片的電池約5年需要更換，但現在已改良成充電型，壽命延長2倍，讓患者電量調整無負擔，也增加隨身體站坐臥時，自動給予有不同強度的電流治療功能，適合患者各種不同活動方式。接受脊髓電刺激療法之後生活如常，無需特別改變，有需要進行核磁共振檢查時將電池暫時關閉即可，過海關安檢門都無影響，主任提醒，患者若有擔心磁場影響的疑慮，可以遠離微波爐。

當疼痛纏身，吃藥、注射止痛劑、自控式止痛（PCA）都未見成效時，建議至疼痛科、神經外科就醫檢查，確認是否有病變，先找出原因再行治療，切勿尋求偏方，避免傷身。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)