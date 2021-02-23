台中市去年外師人數35人，市長盧秀燕力推「外籍英語教師進用3倍增」，提供雙語教育讓孩子接軌國際，每年擴編外師經費，今年外師人數達102人，從六都之未躍升為六都名列前茅，相較盧上任前成長3.4倍，全市29區都有外師任教，縮短城鄉差距。

盧秀燕說，力推「外師三倍增」，今年全市外籍英語師資數達102人，台中致力提升學生外語能力與國際觀，未來將繼續增加師資，培育國際化人才。

台中市府推動全市29區都有外籍英語老師任教，縮短城鄉差距。（盧金足攝）

她強調，外語能力是接軌國際的關鍵指標，致力提升外語師資教學人數，但補充外語師資條件不易，除外師本身須具備教育與教師資格，新冠肺炎疫情更使人才尋覓難上加難，「但我們使命必達」，提升外語師資人數，打造良好外語學習環境。

盧秀燕說，不僅外籍師資，市府也邀請許多國內退休或現任大使，擔任台中市英語協同與補充教學師資，大使們深入偏鄉教學，包括至和平區博愛國小、白冷國小、平等國小及梨山國中小，進行英文教學及駐外經驗分享，並至25所公立高中職培養孩子的國際觀與國際禮儀，上萬名學生受惠。

楊振昇強調，台中成立「二軌三階」教師研習營，以外師擔任英語及領域老師「二軌」研習的講師；另提供初階、進階、高階「三階」教學，讓師資不僅幫助學生提升外語，也具備接軌國際觀的能力。

台中市去年外師人數35人，經推動「外籍英語教師進用3倍增」，提供雙語教育讓孩子接軌國際，每年擴編外師經費，今年外師人數達102人。

(中時 )