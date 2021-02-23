路透旗下IFR引述知情人士透露，攜程計劃最早在4月赴港第二上市，集資10億美元至20億美元。

知情人士指出，該公司已秘密向港交所提交第二上市的申請。

目前在美國那斯達克掛牌的攜程，據報已委聘中金、高盛及摩根大通三家投行，為其上市保薦團隊。

攜程美股盤前漲超6％，此前一度漲超15％。

(工商 )