攜程傳4月赴港第二上市 集資上看20億美元 19:292021/02/23 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透旗下IFR引述知情人士透露，攜程計劃最早在4月赴港第二上市，集資10億美元至20億美元。 知情人士指出，該公司已秘密向港交所提交第二上市的申請。 目前在美國那斯達克掛牌的攜程，據報已委聘中金、高盛及摩根大通三家投行，為其上市保薦團隊。 攜程美股盤前漲超6％，此前一度漲超15％。 特斯拉對手Lucid借殼上市 估值約240億美元 《國際產業》與空頭公司合併 Lucid Motors宣布上市 (工商 ) #攜程 #億美 #港第二上市 #集資 #漲超 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國巨晶片電阻 3月漲15-25％ 04:102021/02/23 財經要聞 新普小金雞AES-KY 3月下旬上市 04:102021/02/23 證券．權證 港交所 傳研究SPAC機制 04:102021/02/23 全球財經 美國養老基金 逆勢加碼中國 04:102021/02/23 全球財經 《國際產業》美生產復甦緩慢 油價續揚 16:142021/02/23 財經 抵制也難擺脫依賴 陸去年再成印度最大貿易夥伴 13:312021/02/23 財經 史上第二貴照片！他只拍了一條河 1.2億賣出 12:022021/02/23 搜奇 威力彩頭獎7.2億 4星座偏財運暴衝必買 18:112021/02/23 運勢 股王大方配息 5.2萬零股股東樂透 04:102021/02/23 財經要聞 《鋼鐵股》國際廢鋼續揚 豐興廢鋼、鋼筋連2漲 11:592021/02/23 財經 軟銀金雞母 韓電商龍頭將赴美IPO 04:102021/02/23 全球財經 財經熱門新聞 台灣下一個價值鏈在哪裡？ 謝金河點名這家企業 - 財經 台積殺4天危險？散戶注意：台股沒破關鍵點就不必逃命 - 財經 北京進展最快！比特幣狂瀉近萬美元 專家警告大敵來臨 - 財經 大樂透1.1億頭獎號出爐 春節大紅包最後2組等你拿 - 財經 突然「斷電」 鴻海遭狙殺背後兇手恐是它 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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