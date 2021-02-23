沖繩歌姬夏川里美距離前作一年半後，推出全新翻唱專輯《溫暖之光》，以「家人」作為主軸，聚焦於從親子到即將成為家人的人，以及與親人的分離等種種場景，如同專輯名稱「溫暖之光」所揭示，夏川里美用她溫暖的歌聲，如同光亮陪伴在側般，詮釋描繪出動人的家族風景。

夏川里美《溫暖之光》唱〈後來〉原曲溫暖親情。（風雲唱片提供）

2019年演唱會中她特別讓當時小學三年級的兒子一同來台登場，她接受本報專訪表示：「我想，難得有這20周年紀念的機會，帶他來看看。」她難掩身為母親喜悅，笑說：「跳得比我還帶勁吧？」一旁工作人員則讚賞「是個很有才華、很可愛的孩子，很乖！」她曾讓兒子觀賞演出，兒子竟說「想不到媽媽挺厲害的嘛。」

此外，長年擔任她演唱會樂手的丈夫以及兒子也特別參加了這張專輯的幕後錄音，為此張作品更添光彩。專輯中除了收錄搶先數位上架，翻唱搖滾歌手玉置浩二的〈幸福的燈火〉之外，還包括了山本隆太的沖繩經典名曲〈歌詠之歌〉、創作才女竹內瑪麗亞的〈生命之歌〉、劉若英曾翻唱為〈後來〉的沖繩雙人組Kiroro〈迎向未來〉、民謠歌手吉田拓郎的〈我們結婚吧〉等曲，以歌聲暖意呈現親情與生命的美好。《溫暖之光》3/3（三）數位發行、3/12（五）實體發行。

夏川里美〈迎向未來〉短版MV

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