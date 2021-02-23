雙和醫院榮獲「109年國家關鍵設施防護訪評演習」特優單位。（雙和醫院提供）

雙和醫院榮獲「109年國家關鍵設施防護訪評演習」特優單位。（雙和醫院提供）

雙和醫院榮獲「109年國家關鍵設施防護訪評演習」特優單位，今（23日）由院長吳麥斯親赴行政院參加頒贈典禮。國家關鍵基礎設施係指公有或私有、實體或虛擬的資產、生產系統以及網絡，因人為破壞或自然災害受損，進而影響政府及社會功能運作，造成人民傷亡或財產損失，引起經 濟衰退，以及造成環境改變或其他足使國家安全或利益遭受損害之虞者。

雙和醫院是衛生福利部重要的關鍵基礎設施，位於雙北交通樞紐地帶，為大台北地區提供超過300萬人的醫療服務。身為醫學中心等級的醫院，雙和醫院需展現出極大的醫療能量、完善外部支援網絡及明確應變架構和流程等，於國家遭遇重大災害及危難時，提供必要的因應措施與急難救助；於此，雙和醫院於109年5月被衛生福利部指定參與「國家關鍵基礎設施防護訪評演習」。

為期半年之演習，在吳院長帶領下，模擬天然災害、人為災害、恐怖攻擊、假消息流傳、資安攻擊與勒索等腳本，對各項狀況之應變、預防、整備及復原等都納入此次演習範疇；並在國土安全辦公室、衛生福利部、外部支援單位及雙和醫院吳院長暨全體主管同仁大家共同的努力下，動態配合靜態的腳本演習，建立跨團隊間合作默契，動員人數超過200人等，皆令評核委員為之驚豔，將雙和醫院評選為訪評演習「特優單位」；衛生福利部石崇良次長擔任本次演習之主推官，整備程序、主導流程順暢，獲得「最佳主推官」之肯定；吳麥斯院長靈活且即時的應變指揮機制，亦榮獲「最佳指揮官」之殊榮。

吳麥斯表示，此次演習的結束，不代表國家關鍵基礎設施計畫就此落幕，雙和醫院全體同仁將持續深化演習的內涵，於平時落實各項演練，坐實捍衛國家醫療防線的「國家關鍵基礎設施」之一，成為國家不可或缺的醫療堅強後盾。

(中時 )