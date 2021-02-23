國民黨「願景台灣2030」第二場論壇，邀請台北市長柯文哲一同探討居住正義、分配正義、低薪等社會議題，而同黨議員徐巧芯不滿痛批，若藍白合起手幫柯市府軟肋宣傳，那乾脆2022北市長選舉禮讓民眾黨就好了。由於國民黨內也有人有異見，徐巧芯今再補充4點說明回應，並建議明天論壇該邀請黨籍立委蔣萬安和台北市議員羅智強。

徐巧芯今天(23日)在臉書PO出4點補充說法回應，她表示，第一，自己不反對藍白合作，只是因為論壇是國民黨所主辦，議題、立場以及該進行的溝通不可少，在哪些議題或是領域上進行合作才是重點。她指出，若是以萊豬、疫苗等問題進行合作，那麼兩黨在想法就雷同，當然可以合作，不需因黨派之見分散力量。

國民黨立委蔣萬安。(圖/本報資料照)

第二、如果明天論壇形式是辯論，她雙手贊成，因為居住正義的議題絕對是台北市的政策重點，國民黨自己也應該提出一個好的版本與民眾黨競爭選民的認同。

第三、因為明天柯文哲是以台北市市長身分出席，國民黨在台北市本來就是扮演「監督者」的角色，即使再怎麼合作或溝通，我們都還是得守好自己監督者的立場。

第四、對於客人（柯文哲市長）國民黨身為主辦方當然也要有基本的尊重與禮儀，所以既然箭在弦上也不宜暫緩，但建議可以邀請蔣萬安、羅智強等人一同參加討論，表達意見會更好。

補充說明一下昨天的發言： 1、我不反對藍白合作，只是因為論壇是國民黨所主辦，議題、立場以及該進行的溝通不可少。 2、如果明天論壇形式是辯論，我雙手贊成！居住正義的議題絕對是台北市的政策重點，國民黨自己也應該提出一個好的版本與民眾黨競爭選... 由徐巧芯發佈於 2021年2月22日 星期一

(中時新聞網)