來自馬來西亞的「鋼琴女神」李元玲（Cathryn Li），擁有天使臉蛋、魔鬼身材，不時在社群網站分享辣照，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋，近日她又曬出一系列養眼比基尼照，上下全露辣度更爆表。

照片中，李元玲穿著連身黃色比基尼，不但胸前大開深U，使得她露出東西半球，中間還有簍空蕾絲裝飾，更添幾分若隱若現的性感，而下半身的高衩設計，讓私密地帶也快跑出見客，似乎一不小心就會走光，相當惹火。

李元玲開深U又高衩，跨下被看光，十分火辣。（圖／翻攝自IG）

李元玲一轉身，蹦出兩瓣蜜桃臀。（圖／翻攝自IG）

更吸睛的是，李元玲一轉身，背後只有幾條線，不只整片白皙美背一覽無遺，兩瓣渾圓翹臀更幾乎被看光，完美展現了苗條的S曲線。而李元玲也俏皮發文問大家喜歡哪幾張，吸引大批粉絲暴動直呼「每一張都喜歡」、「小孩才選，我全都要」、「早上看到這張照片，瞬間都有精神了」、「好辣，快受不了了」。

李元玲不只擁有一手好琴藝，平常熱愛運動，因此保持令人稱羨的好身材，而她之前就分享自己健身的過程，「一直逼自己鍛鍊提高體力與肌力，再來增肌，最後才減脂。」她認為女性體質本來就比較難增肌，雖然節食也能瘦，但不配合鍛鍊會瘦到很鬆弛又憔悴，而且容易反彈，並鼓勵大家：「一天抽一小時鍛鍊不難，最難的是堅持的信念，因為途中你會碰到100個讓你放棄的理由，要你堅持下去的卻只有一個：就是要比以前的你更好。」

(中時新聞網)