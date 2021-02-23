專業TPU機能布暨成品大廠八貫(1342)董事會通過2020年財報及股利政策。去(2020)年營收15.3億元，年增率6.14％，創歷史新高紀錄；稅後淨利1.96億元，年增率8.7％，EPS 3.2元。另，規劃配發現金股利2.5元，配發率78％；以23日收盤參考價58.9元推算，現金殖利率4.24％。

八貫表示，擴產計畫將進入收割期，規模經濟效益可再逐步推升營運成長。日前新廠已取得宜蘭縣政府核發使用執照，成品組件新產線預計第二季進入試機量產；屆時，成品產能可提升三成，預計第三、四季產能將可逐步滿載，可推升今年營收年增幅逾一成。

八貫主攻醫療、戶外及救生等TPU高階利基型產品。去年因新冠疫情而大幅帶動各式醫療級氣墊床及機能性布料的出貨成長，加上第三季歐美解封，下半年拉貨力道強勁，戶外產品陸續恢復疫前出貨水準，推升營收創下歷史新高。

八貫因戶外需求暢旺，合作之國際品牌大廠拉貨力道強勁，1月營收1.57億元，月增6.8％M年成長15.37％。預計隨著醫療及戶外訂單需求持續暢旺，加上去年底因缺櫃的出貨遞延，預估首季營運將成長，第二季業也將持續向上。

八貫指出，機能性布料和成品組件兩大事業群自去年底起品牌客戶持續下單，目前產能利用率及稼動率皆近滿載，加上六月底有品牌客戶季節性需求接棒，訂單能見度明朗，樂觀期待上半年營運可望蓄勢向上突破。

八貫宜蘭龍德工業區興建占地3千坪新廠區，並導入智慧化高周波產線，擴增成品組件產能，預計醫療床及露營睡墊產能預計增加40,000床、管材/其他產品產能預計增加360,000pcs。

(工商 )