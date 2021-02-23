義大利駐剛果民主共和國的大使盧卡·阿塔納西奧（Luca Attanasio）的車隊在昨天遇襲，引起國際震驚。現在得知更多的遇襲細節，原來大使遇到武裝團體的突擊並綁架，然後國家公園安全部隊前來救援，大使卻在槍戰中不幸中彈。

Ｗorld Today News報導，這位44歲的年輕大使，與國際農糧組織的人員會合，總共有7人分坐3輛車，預計參觀當地的糧食分配情況。結果遇到東部鄰國盧安達的叛亂軍「胡圖族解放組織」，他們經常綁架以勒索贖金，甚至可能與當地政府有所勾結，比如在這起事件，車隊路線是公認的高風除地區，然而當地政府卻沒有提供足夠的安全護衛。

據當地媒體補充說，維龍加國家公園(Virunga)該地區被認為是危險的，相當多的盧旺達解放軍（Fdlr）在此地藏身。

The killing of the Italian Ambassador Luca Attanasio, his bodyguard Vittorio Iacovacci and the @WFP staff driver Mustapha Milambo in Congo today is a reminder of the realities Congolese face every day for the past two decades. Congo needs justice, not charity! #CongoIsBleeding pic.twitter.com/kNNP4xxmDy — #CongoIsBleeding (@kambale) February 22, 2021

根據各種消息來源，發動攻擊的武裝份子有6人，他們先殺死了剛果司機米蘭博（Mustapha Milambo），武裝份子立即挾持整個車隊，要把包括大使在內的車隊成員帶往自己的藏身點，然而在幾百公尺外，遇到了國家公園的巡邏隊，同時也是民主剛果的邊境守備隊，他們立即看出車隊異樣，試圖營救遭綁架的人，結果槍戰過程中，大使身邊的安全憲兵亞科瓦奇（Vittorio Iacovacci）當場中彈，雖然他用身體護住大使，然而大使同樣中槍，在送醫後仍然不治。

剛果民主共和國總統塞爾吉奧·馬塔雷拉（Sergio Mattarella）說「對這起卑鄙的襲擊事件表示萬分沮喪，義大利大使正在提供對我國的協助，卻慘遭殺害。除了對死者致以最深切的慰問外，也會努力追查行兇的武裝團伙。」

義大利總理馬里歐·德奧吉（Mario Draghi）表示，整個內閣政府為此慘劇表示深切哀悼，已下令意大利政府大樓降半旗致哀。

義大利外交部長路易吉·迪·馬歐（Luigi Di Maio）表示：「會努力追查這場殘酷襲擊的完整真相。」

43歲的阿塔納西奧，在2017年與妻子、3名女兒都搬到剛果首都金夏沙（Kinshasa），過去他曾在瑞士、摩洛哥和奈及利亞從事外交工作，是一名相當年輕的外交官。他去年獲頒義大利的納西里亞國際和平獎(Nassiriya International Prize for Peace )，表彰他的利他主義、奉獻精神，以及處境艱難的人們服務的精神。

他在得獎時曾說，「此地有很多問題要解決，但不幸的是，我們往往只住在義大利而不在剛果。既然要做事，那麼首先要與當地人保持親密關係。移居剛果固然有風險，但是樹立榜樣是他的責任。」

(中時新聞網)