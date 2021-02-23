南韓防衛事業廳表示，國防部長官徐旭主持防衛事業推進委員會議上審議並通過自主研發輕型航空母艦（CVX）方案，在自行設計與建造等基本戰略推進下，預計耗資2.03兆韓圜(合台幣560億元)，首艘輕型航母將於2033年正式服役。

據《韓聯社》報導，南韓防衛事業廳表示，該項目總預算2.03兆韓圜將在日後通過可行性調查後最終敲定。國防部早在2019年就在《2020~2024年國防中期計劃》中正式就建造輕型航母做出表述，並於2020年在《2021~2025年國防中期計劃》中反映其基本概念和設計計劃。但因為出現反對建造的意見，相關爭議不斷，今年國防預算中僅為此編制了1億韓圜(合台幣276.2萬元)的研究費用。

防衛廳表示，這將成為韓軍第一艘輕型航母，它將用於搭載垂直起降戰機，更迅速地應對各種安全威脅，在可能產生衝突的海域有效遏制挑釁。

報導說，會議還審議通過了《反炮兵偵校定位雷達-3型》的基本推進戰略，計劃從2022年至2033年為該項目投入3900億韓元，以此取代目前使用的炮偵雷達（TPQ-36/37），從而進一步提高雷達的探測和生存能力。此外，會議還審議通過了旨在改良南韓海軍KDX-II級驅逐艦性能的基本推進戰略修訂案，並計劃為該項目在2022年到2031年投入4.07億韓圜(台幣1124萬元)預算。

(中時新聞網)