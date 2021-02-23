崔佩儀在《你好，我是誰》飾演寇世勳老婆。（粘耿豪攝）

寇世勳（左起）與《你好，我是誰》故事主角曹汶龍醫師及導演鄧安寧在殺青宴上合影。（粘耿豪攝）

《你好，我是誰》殺青宴眾星雲集。（粘耿豪攝）

大愛劇場《你好，我是誰》拍攝81天殺青，22日晚間辦殺青宴，飾演男主角曹汶龍醫師的大腕級演員寇世勳儼然成了人氣最旺的「人形立牌」，走到哪都有人搶合照。導演鄧安寧戲稱寇世勳是劇組的「大魔王」，所有人在這位帶著極高自我要求與標準的敬業前輩面前都是戰戰兢兢，大家都很榮幸能與他合作，他殺青後，工作人員繼續在通告表上寫著他名字，原因是因為「想念」。寇世勳坦言自己確實要求比較嚴格，希望一起工作的人在鏡頭內都不要開玩笑，但在鏡頭外他就會盡量輕鬆、亂開玩笑，這樣的工作習慣影響其他人，「只要站在鏡頭前，大家就知道我沒在開玩笑了」。

殺青宴現場播放片花，寇世勳的幾場哭戲相當催淚感人，他謙稱只是跟著劇本走，戲裡跟飾演爸爸的丁強在有限的短短幾場對戲中，就要把父子連結很清楚交代傳達、讓觀眾感受到濃厚情感。他飾演的「曹爸」，父親在第5集左右就高齡辭世，緊接著母親失智，戲外。寇世勳的母親2019年六月辭世，他說，製作人楊曼麗是在他母親走的前後找他演這部戲，曹爸的媽媽剛好跟他媽媽年紀相仿，拍攝前他曾親自到嘉義探訪，「當時我媽剛走不久，老太太失智還沒有現在嚴重，她就牽著我的手在他們家走來走去，曹爸跟在我們後面；這一切對我來說是一個註定的事，如果我媽媽沒有剛走，我不會有那麼強烈的感受」，後來拍攝過程中很多劇情情境，他就很容易讓自己的情緒投入進去，「借一些經驗、再加一點想像」。

該劇探討不少失智個案，每一個故事都是真實案例，許久沒在台灣拍戲的寇世勳戲謔誇讚：「這些壞蛋都演得很好、很像！不管是飾演失智者或是家屬，每一個演員在篇幅不多、都很難演情況下， 卻都演得很好，所以我搭戲時不用費力，一投入，情境就出來了。」他感嘆，台灣真的有很多好演員，只是苦於沒戲演、沒舞台、沒空間，雖然這兩年台灣影視環境蓬勃的幼苗漸漸茁壯，但還是需要擬定政策的人去灌溉，讓這些好演員和人才有表演舞台。

寇世勳認為，台灣雖然資源少、環境差，但優勢是題材沒那麼多限制，且有很多好的創意，他呼籲主導單位投注更多心力輔導，多幫忙開發一些舞台，讓影視創作產量變多，「一個產業如果蓬勃就會出現更多人才，政府要多拿出點資源給點助力，再跟國際平台合作，台灣影視產業就很容易走出去」。

至於是否擔心將來也有失智可能，66歲的他表示，失智是誰也擋不住、想不到的，如果來了就來了，擔心沒有用，一旦發生，只能靠著照顧者的無比耐心才能讓失智的速度減緩，卻無法讓它停下來，他戲外曾找醫生聊天發現這大多是基因導致，「如果上一代或上上一代有失智，就比較容易有」，他慶幸家族剛好沒有這基因，似乎可以稍微放心一點。

寇世勳的兒子寇家瑞劇中也飾演他兒子，相對於劇組年輕人變熟後都跟他玩成一片，甚至成了他口中的「沒大沒小」，每天牽著他親膩喊爸爸，寇家瑞跟真實的爸爸相處反而放不開，寇世勳說，「我也希望他能夠那樣，但只要我的話題或我說話稍微一收，他就緊張了；他自己要訓練，要放鬆，所有演員演一輩子都是不斷在練習『鬆』，鬆的最高境界就是完全看不出他演戲，讓站在他旁邊演戲的人全都跟著走、被帶著走」，當被誇這就是他現在的神境界時，寇世勳謙虛回：「我還在追求。」

去年在台灣拍了《媽，別鬧了》與《你好，我是誰》兩部台劇，且至今戲約不斷，寇世勳表示，因為疫情暫時出不去，製作單位都發現原來他在台灣，所以接下來仍會繼續接拍其他新戲。

(中時 )