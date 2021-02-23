Darren昨出席新戲殺青酒。（粘耿豪攝）

田家達出席新戲殺青酒。（粘耿豪攝）

田家達與邱凱偉（Darren）一連合作《羅雀高飛》與大愛劇場《你好，我是誰》兩齣戲，建立哥兒們般的好交情，兩人22日晚上一起出席殺青宴，剛成為新手爸爸一個多星期的Darren直說要幫他心目中的新好男人田家達徵婚，誇他家教好、外型好，惋惜兩人相見恨晚，如果他是女生一定會愛上田家達，並表示兩人可以演BL劇，「吻田家達我OK」！

《你好，我是誰》前晚殺青酒幾乎主要演員與各單元主角們都現身，現場老中青藝人眾星雲集，情人節當天喜獲麟兒的Darren，也在當爸爸後首度公開露面，仍沈浸在新手爸爸的喜悅中，親力親為陪伴妻兒住在月子中心的他笑說，前兩天餵奶時，他把鼻子湊近兒子，沒想到兒子竟把他的鼻頭當奶嘴，不自覺狂吸了起來，而且很開心又投入地吸了很久，畫面超好笑又可愛，他搞笑地說，過去交過這麼多女友，從沒讓任何女生吸過他的鼻頭，也沒有人這麼有創意，沒想到兒子才出生一個多星期就如此「創意」十足，以後如果臨時找不到奶嘴，就把鼻子湊過去好了。

而田家達是該劇跟「大魔王」寇世勳對戲最多的演員，他回憶一開始只有他們兩人先拍一個月，當時感覺確實滿可怕的，因為是第一次合作，他初期每天都在想話題跟寇哥聊，大約半個月後變熟了，才敢跟前輩開玩笑，後來到嘉義拍戲，因為住同一飯店、拍完戲常會一起吃飯小酌，才變得更熟悉，「其實我真正的魔王期只有一個星期，後來聽到有不少單元主角跟他拍戲會害怕到忘詞，我還回說有什麼好怕的！」

除了學到前輩敬業工作態度，他也讚嘆寇世勳記憶力驚人，「我們台詞都很多，他到現場看一遍就記起來，我就記憶力很差，要準備很久」，平常寇世勳也常會提點他演戲技巧，有次吃飯時，寇世勳就感性對他說，「我會這樣這樣教你，是想說有一天別人也會這樣對我兒子」，讓他被寇世勳嚴肅外表下的慈父心深深感動。

(中時 )