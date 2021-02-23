櫃買中心23日表示，弘煜科股票（6482）、點序股票（6485）、高端疫苗股票（6547）自2月24日起預收款券並每二十分鐘撮合一次；富致股票（6642）、應廣股票（6716）、安國股票（8054）自2月24日起預收款券並每五分鐘撮合一次。

弘煜科、點序、高端疫苗等股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自2月24日起10個營業日（到3月10日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每二十分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

富致、應廣、安國等股票因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自2月24日起10個營業日（到3月10日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每五分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

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