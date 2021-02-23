日本新生代演員松本穗香今年以《澪之料理帖》入圍報知電影獎影后，她在該片飾演在料理亭的工作的廚師，藉由料理悟出人生道理，也在過程中尋得與兒時玩伴重聚的契機。

今年年僅24歲的松本穗香曾參與《謝謝你，在世界的角落找到我》電視劇版女主角海選，在超過三千名報名者中脫穎而出，去年她被資深導演角川春樹相中擔任導演生涯告別作《澪之料理帖》女主角，不但演技受到好評，也入圍報知電影獎最佳女主角，與蒼井優、長澤雅美、永作博美、石田百合子等資深女星齊名。

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她在片中有場替白蘿蔔削皮後切成絲的戲，為此受訓馬拉松式訓練，實際在片場拍攝時，導演也稱讚松本穗香的廚藝精湛，在片中她作的茶碗蒸，獲得飾演名妓的另一女主角奈緒大力稱讚，而拍攝告一段落後，兩人也在片場角落品嚐剩下的茶碗蒸，直呼「太好吃！忍不住想吃光！」

該片將於2月26日在台上映，電影預售票現已在博客來售票網開賣，購買電影預售票隨票加贈由「台灣味之素」贊助之「鰹魚50g+昆布40g+食譜 」組乙份，贈品以實物為準，數量有限，售完為止。

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(中時 )