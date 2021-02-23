盧廣仲23日出席公益活動擔任「募血大使」，在現場親自捐血250c.c.，希望拋磚引玉，吸引更多人參與，盧廣仲獻出人生第2次捐血，第1次則是在當兵時，他與同梯一起去捐血，被問及因為捐血可以賺1天榮譽假？他笑說：「捐血是可以延續生命，又可以獲得榮譽架，一兼兩顧。」

盧廣仲過去曾多次想去捐血，卻都遇到發高燒用藥、從非洲探訪回來無法捐血，他捐血前，量體重是65公斤，在過年期間，似乎沒變胖，他自爆家中過年習俗不太吃東西，「我們家人都沒有胖，有東西吃，不像別人家很豐盛，隨時桌上冰箱都有飲料食物，我們家比較簡約風。」

他去年升格當舅舅，過年陪著5個月大的外甥女，相當開心，直呼：「家裡有新生兒的氣氛不一樣。」他在家裡常抱著外甥女，自虧一直抱嬰兒手很痠，「沒想到比吉他還重。」他的妹妹已結婚生子，有被催婚？他坦承家人不會催，「我們家人很隨緣，道家的感覺，遇到什麼事就享受當下。」目前正籌備新專輯的他，預計新作在夏天推出，小巨蛋開唱計畫？他表示規劃中，打趣：「表演不是大的，就是小的。」對於戲劇演出規劃，他表示隨緣。

(中時 )