COVID-19疫苗副作用比較表。(指揮中心提供)

COVAX分配的AZ疫苗最快將於本月底抵台，不過國際臨床卻傳出施打AZ疫苗後有出現副作用，不少歐美人士更表態拒打。對此，中央流行疫情指揮中心今天（23日）公布接種COVID-19疫苗後，各家廠牌出現副作用頻率。前台大醫林氏璧則對AZ疫苗表示有信心，強調副作用有分等級，有時反而產生抗體代表效果較佳，坦言有2種嚴重副作用較需要擔心，但目前全球還沒有觀察到危險訊號。

指揮中心今公布AZ疫苗、BNT/輝瑞疫苗及莫德納疫苗接種後的7大副作用比較，指揮官陳時中指出，整體來看，三支疫苗皆會有注射部位疼痛落在5成～9成不等，其中以莫德納疫苗出現頻率最高達92%。至於發燒副作用發生頻率，分別為：莫德納15.5%、BNT/輝瑞14.2%、AZ疫苗7.9%。

指揮中心表示，一般來說，接種COVID-19疫苗後一般副作用出現頻率，年長者發生頻率會低於年輕人；而腺病毒載體疫苗（如AZ疫苗），第一劑副作用出現頻率高於第二劑；mRNA疫苗（如BNT/輝瑞和莫德納疫苗），第二劑高於第一劑。

對此，林氏璧發文提到，副作用有分等級，mRNA落在第三級以上比較嚴重副作用的比例還是比AZ高，因此對AZ疫苗還是較有信心。他也指出，副作用是一體兩面的，它同時反應出產生抗體的效果較佳，呼籲民眾不需要害怕。正常來說，這些症狀在施打完2-3天後就會趨緩。

不過，林氏璧也指出，還是有2種嚴重的副作用需要擔心，一是非常嚴重的過敏性休克，可能會致死，大多發生在mRNA疫苗，但通常在施打完15-30分鐘內就會顯現，能夠馬上處理；二是神經學相關的副作用，例如在施打後產生出類似抗體，1-3個月內卻回頭攻擊我們的身體，然而目前全球還沒觀察到相關的症狀。

林氏璧坦言，他並不會擔心AZ疫苗沒有效用，至少目前確定它能有效防止重症，只是若能等到全部臨床試驗資料出來後會更好，因為在科學上的證據會更完整。但如果是每天都在第一線，隨時有接觸確診病患的風險，林氏璧說，「我想有疫苗來了我就會打吧。畢竟，誰知道下一批疫苗何時來，或是是什麼廠牌呢？」

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(中時新聞網)