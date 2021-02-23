國民黨中常委聯誼會明天中午舉辦「2021春酒宴」，特地邀黨主席江啟臣及歷任黨主席與會，下午中常會移師餐廳接續進行談話會。由於春酒宴恰在明天上午江啟臣與柯文哲同台論壇之後，餐會中包括前主席朱立倫、前台北縣長周錫瑋等可能參選下屆黨主席者都將與會，格外引人矚目。聯誼會祕書長謝坤宏則說，明天就單純喝春酒，不涉主席選舉或敏感議題。

國民黨中常委固定每個月找一次中常會前中午由3、4人集體作東，在中常會前聯誼餐敘。明天由信功董事長楊博仁與年輕世代的周孟蓉（屏東縣議長周典論之女）、鄭任宗（台東縣前縣長吳俊立外甥）及青工總會長陳克威等4人作東，周典論、吳俊立除了協助連繫，也是座上賓。

據悉，受邀的除了黨主席江啟臣、祕書長李乾龍，還有前主席包括馬英九、吳伯雄、朱立倫及吳敦義已應允出席，連戰、洪秀柱及代理主席林榮德因故無法出席，前台北縣長周錫瑋也是應邀貴賓。此外，受邀的指定中常委雲林縣長張麗善、新竹縣長楊文科、金門縣長楊鎮浯及澎湖縣長賴峰偉則不刻出席。

由於明天餐會卡司堅強，包含花蓮縣長徐榛蔚等30位常委在群組中接龍報名，出席相當踴躍。

據悉，國民黨中常會在農曆年前最後一次常會，就決定明天舉辦「酒春宴」，為避免過去趕兩點開中常會，往往沒吃盡興就匆匆結束，因此打算明天中常會停開，後來經黨中央建議，將中常會改為談話會，在餐會後於現場接續進行。

謝坤宏說，談話會就是大家聊聊、意見交換，沒特別意思，也不會有江啟臣受邀餐會卻「反客為主」的問題；外傳邀趙少康等有意參選黨主席者或討論是否「修改黨主席選舉作業細則」，完全沒那些事，都是鬼扯，目前包括兼任聯誼會會長的新北市議長蔣根煌、聯誼會執行長江碩平及多位中常委都認為沒必要修改入黨滿一年才能選黨主席的規定。

(中時 )