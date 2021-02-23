惡霸國道潑漆 擋風玻璃一片藍 轎車盲駛乘客尖叫 網怒：是累犯（翻攝爆料公社二社）

惡霸國道潑漆 擋風玻璃一片藍 轎車盲駛乘客尖叫 網怒：是累犯（翻攝爆料公社二社）

國道又出現蛇行、惡意逼車駕駛，有駕駛人貼文指控在國3台南路段遭到小貨車逼車，差點追撞而氣憤公布車牌，不料，卻釣出許多被害人，其中一對夫妻還PO出行車記錄器影片，惡質駕駛不但拿氣瓶攻擊他們，還對小車潑油漆。國道惡霸累犯影片曝光，立刻引發網友砲轟。

一名網友在臉書「爆料公社二社」發文指出，昨（22日）回家途中， 在國3白河路段，遇到一輛小貨車，不但隨意變換車道、逼車還左右搖晃危險駕駛，他開車一上交流道就差點被撞倒。原PO用手機拍下影片，並且公布車牌，還質疑這輛車已是累犯。

潑漆貨車在去年12月被法辦後，昨（22日）又遭指控於國3逼車（翻攝爆料公社二社）

文章曝光，立刻有網友指認，這輛貨車已是累犯，去年11月就曾經在中彰快速道路對其他車輛逼車，還丟東西砸車。另外一名被害人也跟著現身指控，曾經在國3被同一輛潑漆攻擊，惡劣行徑，全被行車記錄器拍下來。從曝光的行車記錄器影片中可見，小車駕駛正以電話報警，並且通報所在位置，只見貨車駕駛從路肩切入主線，然後手持油漆從車窗內往外潑灑，車內當場傳出尖叫聲。

同一輛貨車去年11月也曾逼車、砸車被拍下。（翻攝爆料公社）

這名被害人指出，去年12月底，她和男友在國3台南接國8路段，就是遇到這輛小貨車。貨車駕駛無故對他們比中指還惡意逼車擋車。男友當時開窗要理論，卻遭到對方以氣瓶攻擊，最後還朝他們的車子潑了2次油漆，潑完油漆想落跑，剛好遇到國道警察解圍。

被害人說，貨車駕駛停車後還很嗆，一直告訴警察說是小車的錯，還否認車子油漆不是他潑的，結果警察一開車門，油漆、氣瓶全都在副駕駛座，後來到警局看了行車紀錄器後，他開始保持安靜，然後改口說他認錯車，說他不是故意的，小車駕駛已經提出告訴並等待訴訟開庭。

惡霸小貨車的一連串劣跡曝光，引起網友公憤砲轟，「傻眼，還潑油漆...，想害死人噢」、「這駕駛根本累犯吧，受害人這麼多，為什麼他還有資格拿駕照」、「可以被多位車主爆料~人證物證俱在，還會冤枉他嗎?」、「一定要告下去」、「這台車累犯了，還沒人治他嗎？」

(中時新聞網)