民進黨周四中評會再度處理林淑芬等3人在立法院萊豬表決跑票的立委；據瞭解，各派系初步共識，將三人停權一年。但停權一年，對三名當事人未來選舉影響不大。

中評會主委康裕成今表示，中評會本週四開會，循往例，通知黨團及三位立委雙方當事人；至於是否都會出席？目前尚未掌握，因為也沒有強制出席的規定，且也尚未收到黨團或立委的說明或答辯。

據了解，停權一年的處分，對於有意角逐下屆雲林縣長提名的劉建國、尋求立委連任的林淑芬、江永昌影響不大，因此，劉建國所屬的正國會、英系的江永昌應該都能接受。

民進黨立法院黨團去年12月底開會決議，對含萊克多巴胺美豬表決時，林淑芬、江永昌、劉建國3名黨籍立委因跑票予以停權3年，罰新台幣3萬元，並依黨團組織規程送中央黨部當作提名參考。

農曆年前召開中評會，第一次處理時，英系的中評委陳明文質疑程序問題，認為黨團當初的公文語意不清；由於程序問題，再加上當事人均未到場，中評會今無結論，待農曆年後再討論。

當時康裕成認為，之前黨團處理的是針對其「黨團」權利部分予以停權3年的處分，中評會將處理的是這3人「黨員」權利的部分，沒有一罪二罰的問題；她希望案子要盡快處理，不要再拖。

據了解，其實在上次開會前，黨內派系就對處份一年有共識，對此達成一定共識，不料開會時擦槍走火，英系、正國會與新系在會議中「開槓」，所以導致會議不了了之。

事後新系前立委段宜康在臉書發文，暗諷蔡英文把「這隻看門狗」寵成「惡犬」，引發英系立委蔡易餘不滿，在臉書直回嗆；據了解，蔡英文為此震怒，透過幕僚要求段宜康刪文，段也隨後把臉書文章刪掉。

(中時 )