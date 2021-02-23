國民黨黨主席7月將進行改選，但誰最有機會？民調、網路聲量或可供參考，輿情民調網站「聲量看政治」表示，分析近一個月國民黨網路社群數據來看，發現前總統馬英九、中廣董事長趙少康、黨主席江啟臣、前新北市長朱立倫、前高雄市長韓國瑜5人聲量最高，其中趙少康更一舉橫掃42.29%的藍營網路聲量，討論度居5人之冠，比韓國瑜和馬英九相加還高。

「聲量看政治」粉專23日指出，透過「即時新聞社群聲量、新聞聲量、GoogleTrend」三類聲量系統的12項細部指標分析，國民黨主席選舉聲量，僅次於趙少康的馬英九占21.01%，第三名則是什麼都沒做的仍有討論度的韓國瑜，占20.22%，第四為江啟臣，占12.53%，最後是朱立倫，僅占3.95%。

國民黨主席江啟臣。(圖/本報資料照)

「聲量看政治」表示，趙少康的高聲量，來自於2月1日高調宣布重返國民黨，並有意參選今年8月的國民黨黨主席選舉，以及2024總統大選。由於是退出政壇與國民黨已久的藍營老將，春節前引發非常大的話題，連帶帶動國民黨被討論度提高。

國民黨主席可能參選人(見圖)。(圖/本報資料照)

此外，馬英九近來不斷就「台美關係」、「兩岸關係」等各項議題砲打民進黨政府，尤其春節期間，猛抓「中國疫苗」議題，讓馬前總統在媒體前的曝光度居高不下。第三名則是韓國瑜。

國民黨主席選戰5人聲量對比圖。(圖/翻攝自 聲量看政治臉書)

最後，「聲量看政治」也認為，江啟臣是現任黨主席自有穩定聲量，但因為各種原因，現在可謂備受挑戰。朱立倫受到的關注最少，目前僅有「聽東風」的臉書文最被討論。

(中時新聞網)