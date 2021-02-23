北市信義區百貨公司驚傳狼蹤，一名民眾在臉書社團「爆料公社」PO文表示，22日下午看到一名男子，竟蹲下、持手機公然偷拍前方一名正在買飲料的年輕女子裙底，女子發現後出聲喝止，男子還動手推人然後逃離現場。轄區信義分局表示，昨日已接獲被害人報案，刻循線追緝這名色狼之中。

警方調查，該名年約2、30歲的男子，昨天下午在百貨公司飲料店前，見到身著短裙的被害人正在櫃台點飲料，竟趁其不備，從後方蹲下持手機偷拍女子的裙底風光，行徑相當大膽。被害女子驚覺後，嚇得大叫制止，並試圖將色狼抓住，不料，該名男子竟推了女子一把，趕緊趁機逃離現場。

網友在社團中紛紛留言大罵：「真是變態！裙底有什麼好看的？不就是一件內褲啊，不會自己去買一堆回家看個夠？」、「就這麼光明正大的拍？好一個誰怕誰的氣魄！爛人」。警方目前已調閱監視器畫面，以追查偷拍狼的身分。

(中時 )