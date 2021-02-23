中美貿易戰等造成人民幣匯率不穩定，讓人民幣保單暫時退出主流保單行列。金管會23日公布，2020年全年人民幣保單新契約保費僅9.05億人民幣，即全年賣不到新台幣40億元，較2019年衰退84％，是外幣保單中衰退幅度最大者，銷量也是近年新低。

另一個暫別主流保單行列者是曾熱賣的澳幣保單，2020年全新契約保費4.76億澳幣（約合新台幣103億元），比前一年衰退66％，兩類外幣保單衰退幅度，都超過整體新契約保費衰退程度即28％。

保險局副局長張玉煇表示，人民幣保單衰退主因，是民眾對人民幣匯率預期，由於中美貿易戰等因素，現階段較不強勢，跟之前的高成長相比，民眾對人民幣比較沒有這麼高的期待；澳幣保單則是傳統型保單減少很多，與澳幣利率有關，去年澳洲降息，造成澳幣保單吸引力降低。

2020年整體外幣保單新契約保費約新台幣4,936億元，較2019年衰退5％，而2020年壽險整體新契約保費9,168億元，衰退逾28％，代表外幣保單占率近54％，是去年新契約保單的主力。

其中，美元保單銷售169.08億美元，較2019年逆勢成長14％，是外幣保單中唯一成長的幣別，其中美元投資型保單銷售50.6億美元，成長34％，美元傳統型保單新契約保費則有118.48億美元，成長7％。

張玉煇表示，美元保單熱賣，主要還是三大原因，一是2020年初有新冠肺炎疫情，5月之後美國經濟好轉，二是新台幣兌美元匯率轉強勢，民眾對拿新台幣兌換美元投保的興趣提高，三是外界對疫情後的市場有較高的期待，因此投資型保單買氣升溫。

主要即是美元保單利率目前仍比新台幣保單高，如美元利變壽險宣告利率還有3％以上，但新台幣利變壽險宣告利率則已跌破2％，且新台幣升破29元後，民眾有更高意願持有美元，未來有機會利差、匯差亦或投資獲利等兩頭賺。

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