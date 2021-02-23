根據日媒報導，22日在福島縣海域實驗性捕撈時捕獲的許氏平鮋，經檢驗後發現輻射物質超標，而福島縣漁業聯合會也已決定停止這種魚類出貨，福島縣水產海洋研究中心指出，這可能和有魚群進出核電廠港口有關。而此事也在網路上引起網友熱烈討論，還有網友直言，「可以賣給覺青啊」。

NHK報導，福島漁業聯合會22日在新地町外海8.8公里、水深24公尺下的漁場中捕獲的許氏平鮋身上，檢測到輻射物質。福島縣研究所詳細測量的結果顯示，這種魚類身上的放射性銫元素濃度，為每公斤500貝克，遠高於日本國家食品安全標準，以及福島縣漁業聯合會的自訂標準。

在能夠確認安全性之前，福島縣漁業聯合會決定停止許氏平鮋出貨，同時，日本核災對策本部未來也可能下令限制出口許氏平鮋。對此，福島縣水產海洋顏竟中心放射能研究部部長神山享一表示，「新地町海域的海水以及海底的放射性物質濃度很低，不知道為何會檢測到這麼高濃度的放射性銫元素，考慮到魚群可能進入核電廠港灣，將針對此方面進行調查」。

福島發現輻射魚，也在PTT上引起網友討論，有網友表示，「海洋那麼大，輻射竟然不會被稀釋，真的很神奇」、「日本人真的不知道變通，不會直接參考台灣的做法嗎？直接開後門別檢查不就好了」、「標準調高不就沒事了？大驚小怪，不知道在見獵心喜什麼」。

還有網友揶揄，「可以賣台灣，歐一夕」、「可以賣覺青啊」、「吱吱最愛講日本沒輻射了，給吱群吃輻射魚、萊豬，剛好」、「覺青吵著要吃核食」、「覺青：還不買爆」。

(中時新聞網)