立法院開議前，蘇揆晚間與綠委餐敘，補強行政立法互動。被問到綠委劉建國、林淑芬缺席。行政院發言人羅秉成低調表示，立委不克出席，政院都尊重。至於綠委反映缺工問題，羅秉成說，蘇揆也責成行政部門應處。

政院團隊農曆年前遭批重大政策與立委溝通不足。蘇揆這兩天立即補行立委餐敘，加強溝通。羅秉成會後表示，今天蘇揆是宴請執政黨立委餐敘，有邀請全部黨團立委出席，對於有些委員可能行程上的安排不克出席，政院都表示尊重。

對於多位綠委反映缺工問題，羅秉成也說，委員來自基層，都會了解地方上需求，在若干公共建設上有發生個案流標，可能的因素很多，可能是投標條件、時間拖長、工資物料不足等等。他說，台灣去年經濟成長率達到3.1％，是全世界最好的，經濟很活絡，地方私人機構及民間營造有需工，在此情況下，市場的競爭造成工人需求量較大，對於委員提醒 公共建設可能因缺工受到工程影響，蘇揆也請相關部會應處。

(中時 )