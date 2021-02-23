不少網紅靠著斗內（打賞）發大財，韓國美女主播安可（音譯）日前在AfreecaTV平台直播一半，更是突然收到一筆高達20億韓圜（約5000萬台幣）的斗內，金額之大讓她當場愣住，嚇到說不出話來。只是隨後官方的一則公告，也讓她瞬間從雲端掉到谷底，最終忍不住在鏡頭前崩潰痛哭。
韓國AfreecaTV女主播安可日前在直播過程中，畫面突然跳出粉絲贈送她2055萬個氣球，換算金額約為20億韓圜，讓安可頓時震驚到說不出話來，還不斷確認螢幕上的訊息，深怕自己看走眼。
據香港01報導，安可收到20億韓圜斗內，即便扣掉平台手續費，她仍可以拿到至少12億韓圜，金額相當驚人。
只是安可開心不了多久，隨即收到官方平台的火速澄清公告，稱是數量出錯，粉絲實際上斗內給安可的氣球就是20個氣球。而這個消息也讓安可心情瞬間從雲端跌入谷底，忍不住在鏡頭前留下失望的淚水，直呼真煩人。
不過安可仍強忍崩潰情緒，為了鏡頭前的觀眾賣力熱舞，該片段也在韓網吸引大批網友轉傳熱議。
(中時新聞網)
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