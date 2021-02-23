訊連科技23日宣布，與Network Optix深度合作，雙方各自將擅長的AI臉部辨識與影像管理系統進行深度整合，應用於VIP、員工及黑名單等人物辨識，搶攻智慧城市、零售、工業等場域應用商機。

訊連執行長黃肇雄表示，訊連FaceMe在2021年1月最新公布的NIST測試報告中，在實境照比對測試項目（WILD 1E-5）中，以96.98％辨識率，在開發團隊排名全球第6。

訊連指出，這次雙方合作內容，是將訊連FaceMe Security與Network Optix的Nx Witness VMS影像管理系統進行深度整合，可於智慧安控場景中進行即時的人臉偵測，及VIP、員工、黑名單等人物辨識。

其中，Network Optix旗下的Nx Meta為可擴充式的開放平台，可協助系統整合商於各市場景中打造出符合需求的影像監控服務（VSaaS）。而訊連FaceMe Security則是一款專為智慧安控設計的加值軟體，可運行於工作站、伺服器或VMS （Video Management Systems）等多種環境，在安控場景中偵測人臉，與資料庫比對進行身分辨識，即使配戴口罩也可精準辨識身分。

黃肇雄強調，VMS智慧影像管理系統已於全球各場域行之有年，而人臉辨識技術的出現，可提升安控應用的附加價值。

另外，訊連表示，FaceMe為專為邊緣運算（Edge Computing）打造的臉部辨識引擎，只要建置在搭載高階處理器及圖像加速卡的伺服器和工作站、或是搭配輕量化處理器的IoT邊緣運算裝置，都可針對不同的硬體配置進行優化，是一套精準的人臉辨識解決方案，未來將積極導入智慧安控、訪客控管、公共安全、智慧零售、及智慧家庭等場域。

COVID-19疫情升溫，FaceMe亦提供口罩偵測及配戴口罩進行人臉辨識等功能，並可提供高達95％的辨識率，適合運用於醫療院所、辦公室及工廠等地，進行配戴口罩時的人流偵測及門禁管制。

(工商 )