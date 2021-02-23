砍傷網紅「超艾夾」 主嫌10萬元交保 21:372021/02/23 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 百萬網紅YouTuber「含羞草日記」的副團長「超艾夾」22日上午在高雄市苓雅區某知名舞廳前，疑似因為移車糾紛，遭人以折疊刀砍2刀受傷，檢察官晚間訊後，認定29歲持刀的蔡姓主嫌恐有再犯之虞，向法院聲請羈押獲准。(洪浩軒攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 百萬網紅YouTuber「含羞草日記」的副團長「超艾夾」22日上午在高雄市苓雅區某知名舞廳前，疑似因為移車糾紛，遭人以折疊刀砍2刀受傷，警方23日將涉案3名歹徒移送高雄地檢署複訊，檢察官晚間訊後，認定29歲持刀的蔡姓主嫌恐有再犯之虞，向法院聲請羈押，法院裁定10萬元交保，而同案的段男訊後裁定5萬元交保，邱男、蘇男訊後請回。 罔腰凌晨曬出媽媽手冊！曝日期「110／8／30」遭網友打臉 網紅「超艾夾」高雄遇刺 陳其邁親電關心原因曝光 (中時 ) #訊後 #超艾夾 #交保 #砍傷 #網紅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 舞廳爆口角 網紅超艾夾被砍2刀 04:102021/02/23 社會新聞 櫃買指數挑戰200點整數關卡 04:102021/02/23 證券．權證 桃園女酒醉持水果刀捅死同居人 竟稱：不知道會死 13:222021/02/23 社會 手遊撐腰 大摩上調網易評級 04:102021/02/23 全球財經 展榮展瑞雙胞胎老師誤認罰錯人 04:102021/02/23 娛樂新聞 美艦高調 府緘默 馬辦批損主權 04:102021/02/23 焦點要聞 2022民進黨兩縣市不能丟 網紅：林智堅去桃園是致命選擇 14:572021/02/23 政治 黑糖珍奶過氣了？網爆2致命缺點：輸慘啊 16:212021/02/23 生活 TWICE MOMO襯衫沒扣扯出黑bra 性感熱舞惹火身材遭看光 10:452021/02/23 名人 罔腰孕事無具體事證 恐罰不了 04:102021/02/23 生活新聞 背痛3個月竟是癌末 21歲運動型男無法接受 09:572021/02/23 生活 社會熱門新聞 西濱全線禁行重機 民間團體提呼籲 網友看完聲明影片怒了 - 社會 撞死小弟7日後拋煙幕彈 「蝦米」上門開7槍狙殺老大後投案 - 社會 惡霸國道潑漆 擋風玻璃一片藍 轎車盲駛乘客尖叫 網怒：是累犯 - 社會 又是台南安平 街頭傳槍響男子胸口中2槍 命危送醫 - 社會 深夜看比特犬咬退役搜救犬驚悚片 男驚：舉椅子的是我媽 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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