百萬網紅YouTuber「含羞草日記」的副團長「超艾夾」22日上午在高雄市苓雅區某知名舞廳前，疑似因為移車糾紛，遭人以折疊刀砍2刀受傷，警方23日將涉案3名歹徒移送高雄地檢署複訊，檢察官晚間訊後，認定29歲持刀的蔡姓主嫌恐有再犯之虞，向法院聲請羈押，法院裁定10萬元交保，而同案的段男訊後裁定5萬元交保，邱男、蘇男訊後請回。

(中時 )