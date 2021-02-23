又是安平區，台南晚間近9時傳出槍響，安平區平通路一名男子遭到槍擊，民眾報案，傷者緊急送往成大醫院急救。據了解，受傷男子年約50歲，胸部有2處槍傷，警消人員趕抵現場時，發現他已經失去呼吸心跳，趕緊送醫搶救。據現場民眾表示，疑似有聽到槍聲。警方正在調查案發經過。

(中時新聞網)