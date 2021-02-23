又是台南安平 街頭傳槍響男子胸口中2槍 命危送醫 21:322021/02/23 中時新聞網 陳泳溙 、中時、 洪榮志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 又是台南安平 街頭傳槍響男子胸口中2槍 命危送醫（資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 又是安平區，台南晚間近9時傳出槍響，安平區平通路一名男子遭到槍擊，民眾報案，傷者緊急送往成大醫院急救。據了解，受傷男子年約50歲，胸部有2處槍傷，警消人員趕抵現場時，發現他已經失去呼吸心跳，趕緊送醫搶救。據現場民眾表示，疑似有聽到槍聲。警方正在調查案發經過。 五股醉男稱認識派出所所長暴打路人 立馬遭警方制伏 居檢3天外出7次 台商遭重罰百萬扣押特斯拉電動車查封房產 (中時新聞網) #槍響 #安平區 #民眾 #現場 #男子 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 老翁精神不濟疑肇逃 員警亮槍破窗帶下車 17:352021/02/23 社會 機車賊無力推車求助不知情婦人 她幫忙上架險成共犯 14:172021/02/23 社會 釣蝦場外拉轉引擎聲引女友注意 遭認挑釁被尾隨毆打成傷 11:532021/02/23 社會 同遊台東突遭友丟包 荒唐理由讓他氣瘋：回去就死定 14:402021/02/23 社會 台中20人街頭討債演成大亂鬥 現場開2槍警逮8嫌 07:472021/02/23 社會 開第一槍 韓賜村挺曾姿雯回高雄選立委 04:102021/02/23 地方新聞 安平街頭殺人案主嫌逃亡7日投案 為錢起殺機開車撞死仇家 18:062021/02/23 社會 台中街頭喬債亂鬥傳2槍響 警連夜逮捕11嫌 09:182021/02/23 社會 炸彈客尋短 台南看守所補破網 04:102021/02/23 社會新聞 安平重案在逃嫌犯「蝦米」行刑式殺人 晚間開7槍重創男子後投案 22:282021/02/23 社會 賞櫻聖地武陵農場交管爆衝突 員工怒持驅猴漆彈槍掃射遊客 11:162021/02/23 社會 社會熱門新聞 西濱全線禁行重機 民間團體提呼籲 網友看完聲明影片怒了 - 社會 撞死小弟7日後拋煙幕彈 「蝦米」上門開7槍狙殺老大後投案 - 社會 惡霸國道潑漆 擋風玻璃一片藍 轎車盲駛乘客尖叫 網怒：是累犯 - 社會 又是台南安平 街頭傳槍響男子胸口中2槍 命危送醫 - 社會 深夜看比特犬咬退役搜救犬驚悚片 男驚：舉椅子的是我媽 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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