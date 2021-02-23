美麗島電子報董事長吳子嘉22日指衛福部長陳時中說謊，明明聯繫BNT採購疫苗都是透過雅各臣，至今卻都矢口否認，對此陳時中今(23日)僅回應「這個人我不想再談」，也並未打算對吳子嘉提告。此事在網路上引起網友熱議，有網友揶揄陳時中，指他只想和蔻蔻姐談。

面對吳子嘉所提出的質疑，陳時中今天仍然老調重彈，強調因為雙方都簽有保密協定所以有些事情無法對外公開，「但可以公開的部分我們都已公開」，大原則就是要符合指揮中心的作業程序，也就是一定要具備符合要求的授權文件。

陳時中表示，他也說過年期間不希望口出惡言，不希望再談到吳子嘉這個人。至於要不要對吳子嘉提告？陳時中則說，法制組給的建議是要提告，「但我批的則是先看看對社會造成的負面影響，接下來再考慮是否要做進一步的行動。」

針對陳時中為打算對吳子嘉提告，不少網友紛紛揶揄道，「怒了又怎麼樣？還不是不敢告」、「因為是事實，所以不敢吧。不然平常早就告了」、「我只跟蔻蔻姊談」「時鐘森七七，只上摳摳姐節目跟他爆料」、「趕快去找玉扣」、「陳時中這個人，真不想聽到他的名字」、「之前對國民黨爆料的態度，可不是這慫樣」。

此事也在PTT上引起網友熱議，甚至有網友表示，陳時中可能不會對吳子嘉提告，但會告網友，「推文小心 時神吳委員不會告吳董 但是會告你們」、「時神不會吉吳，會吉鄉民喔，自已小心」、「告扣扣姐了嗎」、「網友寫臉書告到人家脫褲，吳董就不敢動，笑死」、

(中時新聞網)