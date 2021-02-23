台灣照明學會2020年照明金質獎獲獎名單出爐，位於板橋古城、擁有精緻雕刻和特色建築之「國定古蹟林本源園邸」獲得屋外照明設施類優等獎。（文化局提供）

台灣照明學會2020年照明金質獎獲獎名單出爐，位於板橋古城、擁有精緻雕刻和特色建築之「國定古蹟林本源園邸」獲得屋外照明設施類優等獎。（文化局提供）

台灣照明學會2020年照明金質獎獲獎名單出爐，位於板橋古城、擁有精緻雕刻和特色建築之「國定古蹟林本源園邸」獲得屋外照明設施類優等獎，自2019年底光雕秀點燈宣告新北市政府板橋府中街區改造與城市美學啟動後，本次獲獎是各方努力共同打造府中雙城美學、新北城市新面貌的肯定。

國定古蹟林本源園邸為臺灣目前僅存最完整的園林建築，位於板橋文化軸心，具永續文化資產推廣與藝文扎根潛力。透過光環境設計加強花園特色與氛圍、提高夜間遊園安全性及提升賞園質感，並以光雕科技智能互動，演繹來青閣樓體光影之美，為一科技藝術跨界體驗。

2019年林家花園「蝶舞光綴」光雕秀開幕首週即破萬人參觀、引發網友打卡熱潮。而2020年在文化局「板橋府中美學示範基地」專案的持續推動下，林家花園光雕動畫及互動內容全面換新，以「花月圓 夜未眠」為主題推出光雕2.0版，點燈期間入園人次總計達5萬人，帶動周邊商圈、活絡夜間經濟。

新北市政府文化局局長龔雅雯表示，透過持續引入新科技，將本市獨有的豐厚文化資產發揮到最大值，並由市府跨局處整合府中雙城的各項工程與活動，以回應民眾對城市美學的期待。其中，2019年開始的林家花園光雕秀便是極佳的一次嘗試，民眾也給予了許多正面的回響。

文化局指出，林家花園以光環境提升計畫做為基礎，為既有的浪漫人文之美披上夜間光環境改造的華服，繼前兩年「蝶舞光綴」、「花月圓 夜未眠」光雕播映吸引上萬民眾觀賞，以古蹟風貌、科技創新帶領民眾穿梭府中新舊城區、享受點亮浪漫。光雕秀已成為林家花園品牌活動，今年度將持續創新，敬請期待林家花園光雕秀再次升級，提供民眾更多元的文化體驗，使府中雙城美學基地亮點的品牌延續。

(中時 )