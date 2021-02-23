魚丁糸鼓手（八女）小威日前受邀參與錄製公視兒少節目《我家住海邊》，前往澎湖「鳥嶼」住上兩天一夜體驗當地傳統漁法「曬魚乾」，與小夥伴首柏在大太陽底下揮汗工作，小威忍不住打趣說道：「不要說曬魚乾，感覺都快要曬成人乾了。」

小時候住在左營的小威表示很期待這趟旅程，「我常常聞到海風的味道，所有跟海有關的事我都很有興趣」。至於首度踏上鳥嶼，第一個印象則是「這裡一切都好乾淨」，和小夥伴首柏一起尋找「曬魚乾」漁法的過程中，小威也打賭島上會有便利商店，首柏靦腆笑回：「小威哥哥輸了，結果這裡只有雜貨店。」

兩人拜訪島上仍舊堅持日曬丁香魚的石媽媽，為了更加認識曬魚乾的完整流程，小威和首柏凌晨6點就跟著一起去港口標魚，看著石媽媽邊出價邊和競爭對手打心理戰，小威笑說：「當別人也來競價的時候，她就整個霸氣外露，開始跟對方嗆聲。」並回想得標的丁香魚一箱就有八十公斤重，幫忙搬運時就像在練舉重一樣，「石媽媽的力氣大到嚇壞我了」。

(中時 )