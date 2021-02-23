國軍代有人才出，這回是一名女軍官，外表神似有「國民老婆」美譽的網路女神「泱泱」。年僅23歲的女少尉蔡佩璇，去年畢業後隨即分派到金門任職，一張高顏值照在網路曝光，讓不少網友高喊「我要簽下去」、「外島還有缺嗎」。

被稱為國軍版「泱泱」的蔡佩璇，高雄人，去年剛從國防大學管理學院畢業，遠赴外島金門任職，主要業務負責軍餉儲蓄。她去年8月在臉書粉絲專頁「國軍同袍儲蓄會粉絲團」曝光，戴著牙套、穿著迷彩服，手舉「儲蓄會幫您守護財富」海報，青澀模樣引起網友討論。

神似泱泱的外型，讓女軍官成為軍儲代言人。（翻攝青年日報臉書）

國防部《青年日報》今天又在臉書粉專分享蔡佩璇照片，這次她改以短髮亮相，背景則換成了北投復興崗營區，穿著軍便服、甜美的清純模樣，再度引起網友熱烈討論。

照片一出，網友反應熱烈，「可惡！當初應該志願去金門的」、「報告長官，外島還有缺嗎」、「延長服役期限的時候到了」、「衝一波金門」、「請來找我，我要儲蓄」。

泱泱去年挑戰「一日憲兵」，表現深獲好評。（翻攝木曜4超玩臉書）

(中時新聞網)