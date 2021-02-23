軟銀、WeWork創辦人有望達成和解 22:002021/02/23 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 知情人士透露，軟體銀行快跟共享辦公室服務商WeWork創辦人紐曼（Adam Neumann）和解，以15億美元購買WeWork投資人與員工等持股，包含5億美元買紐曼持股，是軟銀原先同意出價的一半。和解後為WeWork第二次試圖上市清除障礙。 《國際產業》為上市掃除障礙 傳WeWork即將與軟銀達成和解 安富利與安森美半導體 以全新開發框架加速物聯網創新 (工商 ) #WeWork #軟銀 #創辦人 #紐曼 #億美 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 伊朗IAEA達成協議 留與美談判空間 04:102021/02/23 國際大事 大陸外長記者會 將聚焦美中台議題 04:102021/02/23 焦點新聞 軟銀金雞母 韓電商龍頭將赴美IPO 04:102021/02/23 全球財經 澳洲同意修改媒體法案 臉書樂見將恢復新聞頁面 16:542021/02/23 國際 樂天網銀滿月 開戶數破萬 04:102021/02/23 財經焦點 首家純網銀 樂天銀滿月 送兩大禮 04:102021/02/23 財經要聞 壹傳媒最後一棟樓 網銀國際搶下 04:102021/02/23 財經要聞 繳學費 臺銀新增LINE Pay Money管道 04:102021/02/23 全球財經 《金融股》樂天國際商銀開業 國票金向上 08:012021/02/23 財經 《國際產業》LVMH集團成立SPAC公司 估籌資2.5億美元 14:492021/02/23 財經 AI助攻 玩美移動推出全新AR虛擬試戴3D眼鏡服務 11:232021/02/23 科技 財經熱門新聞 美股殺成血海！那指開盤下跌300點 特斯拉狂瀉9％ - 財經 大樂透1.1億頭獎號出爐 春節大紅包最後2組等你拿 - 財經 北京進展最快！比特幣狂瀉近萬美元 專家警告大敵來臨 - 財經 台灣下一個價值鏈在哪裡？ 謝金河點名這家企業 - 財經 台積電5奈米晶片缺貨 華為新機290萬人搶買 陸媒爆實況 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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