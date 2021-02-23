知情人士透露，軟體銀行快跟共享辦公室服務商WeWork創辦人紐曼（Adam Neumann）和解，以15億美元購買WeWork投資人與員工等持股，包含5億美元買紐曼持股，是軟銀原先同意出價的一半。和解後為WeWork第二次試圖上市清除障礙。

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